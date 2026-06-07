मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए 'इंस्टाग्राम प्लस' सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च की, कीमत 299 रुपये

मेटा ने इंसटाग्राम पर नया पेड प्लान 'इंस्टाग्राम प्लस' शुरू किया। भारत में इसकी मासिक कीमत 299 रुपये है। स्टोरीज पर बेहतर नियंत्रण, प्रिभाती दृश्य देखने की सुविधा, नए फॉन्ट्स और पोस्ट पिन जैसे फीचर्स मिलेंगे।

मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन योजना ' इंस्टाग्राम प्लस ' लॉन्च की है। भारत में इस प्लान की मासिक कीमत 299 रुपये तय की गई है। यह प्लान उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जो मुफ्त वर्जन के अलावा अतिरिक्त और उन्नत फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं। मुफ्त वर्जन जारी रहेगी, लेकिन प्लस सब्सक्राइबर से कई एक्सक्लूसिव सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रैटेजी में परिवर्तन के तहत, पेड प्लान का लॉन्च विज्ञापन पर निर्भरता कम करने के लिए किया गया है, जिससे कंपनी को रेवेन्यू के नए स्रोत मिलेंगे। इंस्टाग्राम प्लस के तहत स्टोरीज से जुड़े कई विशेष फीचर्स दिए गए हैं। सब्सक्राइबर्स को अब किसी दूसरे व्यक्ति की स्टोरी को गोपनीय रूप से पूरी देखने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वे यह भी देख पाएंगे कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने दोबारा देखा है। स्टोरी का समय अब 24 घंटे की बजाय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को उनकी कंटेंट को लगातर देखने के अधिक समय मिलेंगे। हर सप्ताह एक स्टोरी को स्पॉटलाइट करके उसे अतिरिक्त दृश्यता दी जा सकेगी। सब्सक्राइबर्स अपनी प्रोफाइल पर मैक्सिमम छह पोस्ट को पिन करके उन्हें महत्वपूर्ण बना सकेंगे.

मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन योजना 'इंस्टाग्राम प्लस' लॉन्च की है। भारत में इस प्लान की मासिक कीमत 299 रुपये तय की गई है। यह प्लान उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जो मुफ्त वर्जन के अलावा अतिरिक्त और उन्नत फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं। मुफ्त वर्जन जारी रहेगी, लेकिन प्लस सब्सक्राइबर से कई एक्सक्लूसिव सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रैटेजी में परिवर्तन के तहत, पेड प्लान का लॉन्च विज्ञापन पर निर्भरता कम करने के लिए किया गया है, जिससे कंपनी को रेवेन्यू के नए स्रोत मिलेंगे। इंस्टाग्राम प्लस के तहत स्टोरीज से जुड़े कई विशेष फीचर्स दिए गए हैं। सब्सक्राइबर्स को अब किसी दूसरे व्यक्ति की स्टोरी को गोपनीय रूप से पूरी देखने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वे यह भी देख पाएंगे कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने दोबारा देखा है। स्टोरी का समय अब 24 घंटे की बजाय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को उनकी कंटेंट को लगातर देखने के अधिक समय मिलेंगे। हर सप्ताह एक स्टोरी को स्पॉटलाइट करके उसे अतिरिक्त दृश्यता दी जा सकेगी। सब्सक्राइबर्स अपनी प्रोफाइल पर मैक्सिमम छह पोस्ट को पिन करके उन्हें महत्वपूर्ण बना सकेंगे





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