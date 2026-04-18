मेधा शंकर ने खोला इंडस्ट्री का राज: डिजाइनर ने नहीं दी ड्रेस, तो बोलीं- 'मुझे नाम याद है'

अभिनेत्री मेधा शंकर ने 'गिन्नी वेड्स सनी 2' के प्रमोशन के दौरान फैशन इंडस्ट्री में डिजाइनरों के व्यवहार और अपमानजनक अनुभवों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक बार एक डिजाइनर ने लहंगा देने से इनकार कर दिया था।

अभिनेत्री मेधा शंकर , जिन्होंने हाल ही में विक्रांत मैसी के साथ '12वीं फेल' में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, अब अपनी आगामी फिल्म ' गिन्नी वेड्स सनी 2 ' को लेकर चर्चाओं में हैं। यह एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें अविनाश तिवारी उनके साथ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में फिल्म के प्रचार के दौरान, मेधा शंकर ने इंडस्ट्री के अंदरूनी कामकाज और फैशन डिजाइनरों के व्यवहार को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जहाँ उन्हें अपमानित और छोटा महसूस कराया गया।

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक विशेष बातचीत में, जब मेधा शंकर से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी फिल्म सेट पर अपमानित महसूस हुआ है, तो उन्होंने शुरुआत में नहीं में जवाब दिया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे कई अवसर आए हैं जब उन्हें अपमानजनक या कमतर महसूस कराया गया। अभिनेत्री ने बताया कि फैशन की दुनिया में अक्सर यह एक अनकहा नियम होता है कि कुछ डिजाइनर अपने पहनावे किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग को नहीं देंगे। मेधा ने कहा, 'कार्यक्रमों में डिजाइनरों के साथ आप जानते हैं कि 'यह डिजाइनर आपको अपना पहनावा नहीं देगा' जैसी छोटी-छोटी बातें हम सब सुनते हैं।'

मेधा शंकर ने जोर देकर कहा कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह ऐसे लोगों के नाम अवश्य याद रखती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में एक स्थापित प्रोटोकॉल या व्यवहार का हिस्सा है, जो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए, अविनाश तिवारी ने कहा कि यह समस्या केवल फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज में व्याप्त है, जहाँ सत्ता में बैठे लोग अक्सर अपनी पसंद के अनुसार चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, 'हमने यह धारणा बना ली है कि एक व्यवस्था है, चीजें इसी तरह काम करती हैं, यही तंत्र है, यहीं से समस्या शुरू होती है।'

अविनाश ने यह भी साझा किया कि पहले लोग उन व्यक्तियों का सम्मान करते थे जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, लेकिन वह सम्मान अब कहीं खो गया है। उन्होंने उन लोगों की सराहना की जो व्यवस्था के आगे झुके नहीं और अपनी ईमानदारी पर टिके रहे। अविनाश तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, वह उन्हें खरीद नहीं सकता, और इसी सिद्धांत पर वे अपना जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि हर कोई अपनी प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में है, न कि किसी की मेहरबानी से, तो फिर डरने या अत्यधिक सोचने की क्या आवश्यकता है?

'गिन्नी वेड्स सनी 2' 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन प्रशांत झा ने किया है। हाल ही में जारी किए गए ट्रेलर को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और वे फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।





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