मेन्स अंडर-18 हॉकी एशिया कप: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 हराकर फाइनल में जगह बनाई, जापान से होगा मुकाबला

मेन्स अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत एक समय 2-3 से पिछड़ा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में आशीष तानी पूर्ति के तीन गोलों की बदौलत वापसी की। फाइनल में भारत का सामना मेजबान जापान से होगा।

मेन्स अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 के सेमी फाइनल में भारतीय टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह मैच शुक्रवार को जापान के मैदान पर खेल ा गया, जहां भारत ने एक समय 2-3 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। आखिरी क्वार्टर में भारतीय फॉरवर्ड आशीष तानी पूर्ति ने तीन गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। अब भारत का सामना फाइनल में मेजबान जापान से शनिवार को होगा। मैच की शुरुआत में दोनों टीमों ने सतर्क खेल अपनाया। पहले क्वार्टर में भारत ने 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया, जिसे आशीष तानी पूर्ति ने गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने जोरदार हमले किए, लेकिन भारतीय गोलकीपर आयुष रजक और डिफेंडर अंश बहुता ने पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को बचाए रखा। 27वें मिनट में पाकिस्तान के अदील ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 35वें मिनट में शाहरुख अली के गोल से फिर बढ़त बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने 37वें मिनट में मुहम्मद फरहान असलम के फील्ड गोल से बराबरी की और 42वें मिनट में उजैर अहमद कुरैशी के पेनल्टी कॉर्नर गोल से 2-3 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में भारत ने आक्रमण तेज कर दिया। 46वें मिनट में पाकिस्तान के मुजम्मिल सईद को ग्रीन कार्ड मिला और भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले। आशीष तानी पूर्ति ने 49वें मिनट में ड्रैगफ्लिक से स्कोर 3-3 बराबर किया। फिर 53वें मिनट में उन्होंने हैट्रिक पूरी की और 56वें मिनट में चौथा गोल कर टीम को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला शनिवार को मेजबान जापान से होगा। कप्तान और कोच ने टीम की वापसी की तारीफ की और फाइनल में शानदार प्रदर्शन का भरोसा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत का लक्ष्य खिताब जीतना है, जो 2018 के बाद से उन्होंने नहीं जीता है.

मेन्स अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह मैच शुक्रवार को जापान के मैदान पर खेला गया, जहां भारत ने एक समय 2-3 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। आखिरी क्वार्टर में भारतीय फॉरवर्ड आशीष तानी पूर्ति ने तीन गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। अब भारत का सामना फाइनल में मेजबान जापान से शनिवार को होगा। मैच की शुरुआत में दोनों टीमों ने सतर्क खेल अपनाया। पहले क्वार्टर में भारत ने 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया, जिसे आशीष तानी पूर्ति ने गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने जोरदार हमले किए, लेकिन भारतीय गोलकीपर आयुष रजक और डिफेंडर अंश बहुता ने पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को बचाए रखा। 27वें मिनट में पाकिस्तान के अदील ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 35वें मिनट में शाहरुख अली के गोल से फिर बढ़त बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने 37वें मिनट में मुहम्मद फरहान असलम के फील्ड गोल से बराबरी की और 42वें मिनट में उजैर अहमद कुरैशी के पेनल्टी कॉर्नर गोल से 2-3 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में भारत ने आक्रमण तेज कर दिया। 46वें मिनट में पाकिस्तान के मुजम्मिल सईद को ग्रीन कार्ड मिला और भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले। आशीष तानी पूर्ति ने 49वें मिनट में ड्रैगफ्लिक से स्कोर 3-3 बराबर किया। फिर 53वें मिनट में उन्होंने हैट्रिक पूरी की और 56वें मिनट में चौथा गोल कर टीम को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला शनिवार को मेजबान जापान से होगा। कप्तान और कोच ने टीम की वापसी की तारीफ की और फाइनल में शानदार प्रदर्शन का भरोसा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत का लक्ष्य खिताब जीतना है, जो 2018 के बाद से उन्होंने नहीं जीता है





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हॉकी एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-18 हॉकी आशीष तानी पूर्ति फाइनल

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