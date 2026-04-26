मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11 अभियुक्त गिरफ्तार

मेरठ पुलिस ने स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना लोहियानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए।

मेरठ में अवैध हथियार ों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है, और इस अभियान में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना लोहियानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। यह सफलता पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में हासिल की गई है। 26 अप्रैल को, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़ को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि ग्राम अल्लीपुर में स्थित एक मकान के तहखाने में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा और असलम (33), जो जाहिदपुर का निवासी है, को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान असलम ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों - उमर (मुजफ्फरनगर), इरफान (मुरादाबाद), नदीम और रहीमुद्दीन ( मेरठ ) के साथ मिलकर अवैध पिस्टल बनाता था। इस फैक्ट्री का संचालन रहीमुद्दीन कर रहा था, जो कच्चा माल जुटाने और तैयार हथियारों को विभिन्न पार्टियों को बेचकर मुनाफा बांटने का काम करता था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार आरोपियों में लिसाड़ीगेट, ब्रह्मपुरी, टीपीनगर, बागपत और अन्य क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी कुख्यात अपराध ी हैं और इनमें से कई के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामद हथियारों में 8 तैयार पिस्टल (.

32 बोर), 3 अधबनी पिस्टल, 2 स्लाइड, 2 बैरल और 12 मैगजीन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे ग्राइंडर, शिकंजे, आरी, हथौड़ी और रेती भी मौके से बरामद की गई हैं। पुलिस ने थाना लोहियानगर में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि अलीपुर के एक मकान में डबल बेड के नीचे एक तहखाना बनाया गया है, जहां अवैध असला फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। आरोपी, मांग के अनुसार अपने नेटवर्क का उपयोग करते थे और पिस्तौल 35 हजार से 60 हजार रुपये तक में बेचते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी अलग-अलग पार्टियों को हथियार सप्लाई करते थे और मुनाफा आपस में बांटते थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सप्लायर और खरीददारों की पहचान करने में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की गहन जांच की जा रही है। साथ ही, इस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अवैध हथियारों की आपूर्ति पर काफी असर पड़ेगा और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। यह कार्रवाई मेरठ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और यह दर्शाती है कि पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए कितनी गंभीर है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस जनता की सहायता से ही अपराध को जड़ से खत्म कर सकती है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि इस अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कानून के कठघरे में लाया जा सके। पुलिस का उद्देश्य है कि मेरठ को अपराध मुक्त बनाया जाए और यहां के नागरिकों को सुरक्षित महसूस हो





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