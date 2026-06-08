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मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शट डाउन से लोग परेशान

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मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शट डाउन से लोग परेशान
मेरठभीषण गर्मीबिजली कटौती
📆08-06-2026 00:51:00
📰Dainik Jagran
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मेरठ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। फाल्ट और मरम्मत कार्यों के कारण हो रहे शटडाउन से जनजीवन और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं।

मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शट डाउन से लोग परेशान, आज इन क्षेत्रों में गुल रहेगी बि‍जली मेरठ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। फाल्ट और मरम्मत कार्यों के कारण हो रहे शटडाउन से जनजीवन और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। जून में गर्मी का सितम शुरू हो गया है, ऐसे में बिजली की कटौती लोगों को रुला रही है। रविवार को भी कई स्थानों पर फाल्ट और मरम्मत कार्य के लिए शट डाउन लिए गए। सोमवार को भी कई क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। लोगों ने ऐसे मौसम में शट डाउन न लिए जाने की अपील की है। कहा है कि भीषण गर्मी में चार से छह घंटे बिजली नहीं आने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अति आवश्यक होने पर ही शटडाउन लिए जाने की मांग की है। शास्त्रीनगर नया के ब्लाक के निवासी पिछले एक पखवाड़े से बिजली की आवाजाही से त्रस्त हैं। विद्यामंदिर स्कूल वाली लेन में रविवार को भी दोपहर एक बजे से शाम छह बजे तक बिजली नहीं रही। पूरी दोपहर बिजली नहीं रहने से लोग हलकान हो गए। यहां के निवासी शरद वर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों में कई बार ऐसा हो रहा है कि कई-कई घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली जाने के साथ पानी की आपूर्ति भी ठप हो जाती है। जेलचुंगी, किला रोड, बलवंत नगर, और प्रभात नगर में सुबह से ही बिजली नहीं रही। दिन में 11 बजे आपूर्ति सुचारु हुई। अवकाश के दिन भी सुबह के समय लोगों को पानी नहीं मिला। वहीं ब्रह्मपुरी में बिशन चौक के पास कई घरों में बिजली आपूर्ति शनिवार की देर रात सुचारु हो पाई। यहां पर लोगों ने बताया कि देर रात बिजली आने के बाद कई घंटे तक लो वोल्टेज की समस्या बनी रही। बतातें चलेंं कि शनिवार को बिशन चौक पर रखा ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और दो बार तारों में आग लग गई थी। शहर में सीएम ग्रिड योजना के तहत कई जगह सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। बिजली की लाइन और पोल शिफ्ट किए जा रहे हैं। शारदा रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा और संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री सरदार राजवीर सिंह ने बताया कि नियमित रूप से पांच से छह घंटे की बिजली कटौती शटडाउन के नाम पर की जा रही है। ऐसे मौसम में बिना बिजली के शो रूम में बैठना मुश्किल होता है। आम लोगों का घरों में रहना मुश्किल तो होता ही साथ में व्यापार भी प्रभावित होता है। इसलिए नियमित शट डाउन को बंद किया जाए और अत्यधिक जरूरी होने पर ही लिया जाए। उन्होंने इस संबंध में मुख्य अभियंता रजनीकांत मिश्र से मिल कर ज्ञापन देने की बात ही है। पीएल शर्मा जिला अस्पताल उपकेंद्र और लेडीज पार्क उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य करने के लिए सोमवार को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। आबू लेन, चाट बाजार, कैंट आर्य समाज मंदिर रोड, पत्ता मोहल्ला, कबाड़ी बाजार, तिलक पार्क में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक, जेलचुंगी, जेलरोड, बलंवत नगर, किलारोड मार्केट में सुबह छह बजे से दिन में 11 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी.

मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शट डाउन से लोग परेशान, आज इन क्षेत्रों में गुल रहेगी बि‍जली मेरठ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। फाल्ट और मरम्मत कार्यों के कारण हो रहे शटडाउन से जनजीवन और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। जून में गर्मी का सितम शुरू हो गया है, ऐसे में बिजली की कटौती लोगों को रुला रही है। रविवार को भी कई स्थानों पर फाल्ट और मरम्मत कार्य के लिए शट डाउन लिए गए। सोमवार को भी कई क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। लोगों ने ऐसे मौसम में शट डाउन न लिए जाने की अपील की है। कहा है कि भीषण गर्मी में चार से छह घंटे बिजली नहीं आने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अति आवश्यक होने पर ही शटडाउन लिए जाने की मांग की है। शास्त्रीनगर नया के ब्लाक के निवासी पिछले एक पखवाड़े से बिजली की आवाजाही से त्रस्त हैं। विद्यामंदिर स्कूल वाली लेन में रविवार को भी दोपहर एक बजे से शाम छह बजे तक बिजली नहीं रही। पूरी दोपहर बिजली नहीं रहने से लोग हलकान हो गए। यहां के निवासी शरद वर्मा ने बताया कि पिछले 15 दिनों में कई बार ऐसा हो रहा है कि कई-कई घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली जाने के साथ पानी की आपूर्ति भी ठप हो जाती है। जेलचुंगी, किला रोड, बलवंत नगर, और प्रभात नगर में सुबह से ही बिजली नहीं रही। दिन में 11 बजे आपूर्ति सुचारु हुई। अवकाश के दिन भी सुबह के समय लोगों को पानी नहीं मिला। वहीं ब्रह्मपुरी में बिशन चौक के पास कई घरों में बिजली आपूर्ति शनिवार की देर रात सुचारु हो पाई। यहां पर लोगों ने बताया कि देर रात बिजली आने के बाद कई घंटे तक लो वोल्टेज की समस्या बनी रही। बतातें चलेंं कि शनिवार को बिशन चौक पर रखा ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और दो बार तारों में आग लग गई थी। शहर में सीएम ग्रिड योजना के तहत कई जगह सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। बिजली की लाइन और पोल शिफ्ट किए जा रहे हैं। शारदा रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा और संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री सरदार राजवीर सिंह ने बताया कि नियमित रूप से पांच से छह घंटे की बिजली कटौती शटडाउन के नाम पर की जा रही है। ऐसे मौसम में बिना बिजली के शो रूम में बैठना मुश्किल होता है। आम लोगों का घरों में रहना मुश्किल तो होता ही साथ में व्यापार भी प्रभावित होता है। इसलिए नियमित शट डाउन को बंद किया जाए और अत्यधिक जरूरी होने पर ही लिया जाए। उन्होंने इस संबंध में मुख्य अभियंता रजनीकांत मिश्र से मिल कर ज्ञापन देने की बात ही है। पीएल शर्मा जिला अस्पताल उपकेंद्र और लेडीज पार्क उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य करने के लिए सोमवार को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। आबू लेन, चाट बाजार, कैंट आर्य समाज मंदिर रोड, पत्ता मोहल्ला, कबाड़ी बाजार, तिलक पार्क में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक, जेलचुंगी, जेलरोड, बलंवत नगर, किलारोड मार्केट में सुबह छह बजे से दिन में 11 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी

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मेरठ भीषण गर्मी बिजली कटौती शट डाउन जनजीवन व्यापार

 

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