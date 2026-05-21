मेरठ में महिलाओं ने माता के चरणों में रख दी मदद की अर्जी, आवास-विकास परिषद के नोटिसों से हैं परेशान

मेरठ में महिलाएं आवास-विकास परिषद के नोटिसों के खिलाफ धरना दे रही हैं। इस धरने को सेक्टर 2 के तिरंगा चौक बाजार व्यापार सनौचंदी मैदान स्थित चंडी माता के मंदिर में प्रार्थना पत्र माता के चरणों में रखकर मदद की अर्जी लगाने के दौरान प्रार्थना करतीं महिलाएं।
मेरठ में महिलाओं ने माता के चरणों में रख दी मदद की अर्जी, आवास-विकास परिषद के नोटिस ों से हैं परेशान। शास्त्री नगर में महिलाएं आवास-विकास परिषद के नोटिस ों के खिलाफ धरना दे रही हैं। इस धरने को सेक्टर 2 के तिरंगा चौक बाजार व्यापार स नौचंदी मैदान स्थित चंडी माता के मंदिर में प्रार्थना पत्र माता के चरणों में रखकर मदद की अर्जी लगाने के दौरान प्रार्थना करतीं महिलाएं । नौचंदी मैदान स्थित चंडी मंदिर में पहुंच महिलाओं ने मां के चरणों में रखा प्रार्थना पत्र । जागरण संवाददाता, मेरठ । शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद द्वारा भवन मालिकों को दिए जा रहे सेटबैक खाली करने और केवल आवासीय उपयोग के नोटिस के विरोध में सेक्टर 2 में महिलाएं धरना दे रही हैं। धरने के समर्थन में गुरुवार को सेक्टर 2 का तिरंगा चौक बाजार व्यापार संघ आ गया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर महिलाओं के साथ धरना दिया। वहीं सेक्टर 3 और 4 में धरना दे रही महिलाएं गुरुवार सुबह नौचंदी मैदान स्थित चंडी माता के मंदिर में पहुंची, वहां भजन कीर्तन के साथ अपना प्रार्थना पत्र माता के चरणों में रखकर मदद की अर्जी लगाई। शास्त्री नगर सेक्टर 2 मैं महिलाएं आवास विकास के सेटबैक खाली करने और केवल आवासीय उपयोग करने संबंधी नोटिस ों के विरोध में धरना दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेक्टर 2 के इन ईडब्ल्यूएस आवंटियों का पक्ष रखने के लिए सांसद अरुण गोविल द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराकर कोर्ट में पक्ष रखने की तैयारी की जा रही है। महिलाओं के इस धरने का टेंट 3 दिन पहले पुलिस ने जबरन हटवा दिया था। जिसे महिलाओं ने मंगलवार रात में फिर से लगा लिया है और धरना जारी है। भीषण गर्मी में भी महिलाओं को धरने पर रहते देख सेक्टर 2 के तिरंगा चौक व्यापार संघ ने भी महिलाओं के समर्थन में एक दिन बाजार बंद रखने और धरने पर साथ बैठने की घोषणा बुधवार को की थी। उसी के तहत गुरुवार को व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली । तिरंगा चौक व्यापार संघ का बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने का दावा तिरंगा चौक व्यापार सन के अध्यक्ष मनोज गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा गया और व्यापारी महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए । उन्होंने बताया कि फिलहाल एक दिन के लिए बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आगे की रणनीति बाद में घोषित की जाएगी । धरने पर महामंत्री महेश चंद्र गर्ग , आलोक सोम , शोभित कुमार , प्रदीप सरस्वती , पीयूष अग्रवाल , राजीव , संजय कुमार वर्मा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे। वही महिलाओं ने गुरुवार को भी धरना शुरू करते ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तन जारी रखा । गोल मंदिर के पास सेक्टर 3 और सेक्टर 4 की महिला ओं का धरना भी गुरुवार को जारी रहा । महिलाएं एकत्र होकर आज नौचंदी मैदान स्थित चंडी देवी के मंदिर पहुंची वहां पूजा अर्चना करके माता के चरणों में ध्वस्तीकरण की मुसीबत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र रखा और मंदिर में बैठकर एक घंटे से अधिक समय तक माता की भेंटे भजन और कीर्तन किया.
मेरठ में महिलाओं ने माता के चरणों में रख दी मदद की अर्जी, आवास-विकास परिषद के नोटिसों से हैं परेशान। शास्त्री नगर में महिलाएं आवास-विकास परिषद के नोटिसों के खिलाफ धरना दे रही हैं। इस धरने को सेक्टर 2 के तिरंगा चौक बाजार व्यापार सनौचंदी मैदान स्थित चंडी माता के मंदिर में प्रार्थना पत्र माता के चरणों में रखकर मदद की अर्जी लगाने के दौरान प्रार्थना करतीं महिलाएं। नौचंदी मैदान स्थित चंडी मंदिर में पहुंच महिलाओं ने मां के चरणों में रखा प्रार्थना पत्र। जागरण संवाददाता, मेरठ। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद द्वारा भवन मालिकों को दिए जा रहे सेटबैक खाली करने और केवल आवासीय उपयोग के नोटिस के विरोध में सेक्टर 2 में महिलाएं धरना दे रही हैं। धरने के समर्थन में गुरुवार को सेक्टर 2 का तिरंगा चौक बाजार व्यापार संघ आ गया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर महिलाओं के साथ धरना दिया। वहीं सेक्टर 3 और 4 में धरना दे रही महिलाएं गुरुवार सुबह नौचंदी मैदान स्थित चंडी माता के मंदिर में पहुंची, वहां भजन कीर्तन के साथ अपना प्रार्थना पत्र माता के चरणों में रखकर मदद की अर्जी लगाई। शास्त्री नगर सेक्टर 2 मैं महिलाएं आवास विकास के सेटबैक खाली करने और केवल आवासीय उपयोग करने संबंधी नोटिसों के विरोध में धरना दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेक्टर 2 के इन ईडब्ल्यूएस आवंटियों का पक्ष रखने के लिए सांसद अरुण गोविल द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराकर कोर्ट में पक्ष रखने की तैयारी की जा रही है। महिलाओं के इस धरने का टेंट 3 दिन पहले पुलिस ने जबरन हटवा दिया था। जिसे महिलाओं ने मंगलवार रात में फिर से लगा लिया है और धरना जारी है। भीषण गर्मी में भी महिलाओं को धरने पर रहते देख सेक्टर 2 के तिरंगा चौक व्यापार संघ ने भी महिलाओं के समर्थन में एक दिन बाजार बंद रखने और धरने पर साथ बैठने की घोषणा बुधवार को की थी। उसी के तहत गुरुवार को व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली। तिरंगा चौक व्यापार संघ का बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने का दावा तिरंगा चौक व्यापार सन के अध्यक्ष मनोज गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा गया और व्यापारी महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक दिन के लिए बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आगे की रणनीति बाद में घोषित की जाएगी। धरने पर महामंत्री महेश चंद्र गर्ग, आलोक सोम, शोभित कुमार, प्रदीप सरस्वती, पीयूष अग्रवाल, राजीव, संजय कुमार वर्मा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे। वही महिलाओं ने गुरुवार को भी धरना शुरू करते ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तन जारी रखा। गोल मंदिर के पास सेक्टर 3 और सेक्टर 4 की महिलाओं का धरना भी गुरुवार को जारी रहा। महिलाएं एकत्र होकर आज नौचंदी मैदान स्थित चंडी देवी के मंदिर पहुंची वहां पूजा अर्चना करके माता के चरणों में ध्वस्तीकरण की मुसीबत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र रखा और मंदिर में बैठकर एक घंटे से अधिक समय तक माता की भेंटे भजन और कीर्तन किया
मेरठ महिलाएं आवास-विकास परिषद नोटिस धरना सेक्टर 2 तिरंगा चौक व्यापार संघ गुरुवार नौचंदी मैदान चंडी माता का मंदिर प्रार्थना पत्र माता के चरणों में सेटबैक खाली करने केवल आवासीय उपयोग नोटिस विरोध सुप्रीम कोर्ट सांसद अरुण गोविल अधिवक्ता पक्ष रखने की तैयारी महिलाओं का धरना टेंट पुलिस ने जबरन हटवा दिया मंगलवार रात फिर से लगा लिया धरना जारी भीषण गर्मी सेक्टर 2 के तिरंगा चौक व्यापार संघ महिलाओं के समर्थन में एक दिन बाजार बंद रखने धरने पर साथ बैठने की घोषणा बुधवार गुरुवार व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली तिरंगा चौक व्यापार संघ का बाजार पूर्ण रूप से ब मनोज गर्ग अध्यक्ष व्यापारी महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए फिलहाल एक दिन के लिए बाजार बंद रखने का निर्णय आगे की रणनीति बाद में घोषित की जाएगी महामंत्री महेश चंद्र गर्ग आलोक सोम शोभित कुमार प्रदीप सरस्वती पीयूष अग्रवाल राजीव संजय कुमार वर्मा बड़ी संख्या में व्यापारी धरने पर शामिल रहे महिलाओं ने गुरुवार को भी धरना शुरू करते ही हनु भजन कीर्तन जारी रखा गोल मंदिर के पास सेक्टर 3 और सेक्टर 4 की महिला जारी रहा महिलाएं एकत्र होकर आज नौचंदी मैदान स्थित चंडी वहां पूजा अर्चना करके माता के चरणों में ध्वस्त मंदिर में बैठकर एक घंटे से अधिक समय तक माता की