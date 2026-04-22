मेरठ: लॉ कॉलेज में छात्र पर छात्राओं को ब्लैकमेल करने का आरोप, निलंबन के बाद विवाद

मेरठ के दीवान लॉ कॉलेज में एक छात्र पर छात्राओं की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। कॉलेज प्रशासन ने छात्र को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद छात्र ने मुस्लिम होने के कारण भेदभाव का आरोप लगाते हुए कमिश्नरी पर धरना दिया।

मेरठ -रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-58) पर स्थित दीवान लॉ कॉलेज में एक गंभीर मामला सामने आया है। कॉलेज की कुछ छात्राओं ने एक छात्र पर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है। यह घटना परिसर में तनाव का माहौल पैदा कर गई है और कई सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित छात्राओं के अनुसार, आरोपी छात्र, आतिफ सैफी, बी-कॉम एलएलबी के द्वितीय सेमेस्टर का छात्र है और वह पिछले कुछ समय से उनकी निजी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। इन वीडियो को वह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उनसे मनमानी मांग करता था। छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो वह उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकियां देता था, जिससे वे भयभीत रहने लगीं। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ.

शशांक मिश्रा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक जांच समिति गठित की। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद आतिफ सैफी को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। हालांकि, आतिफ सैफी ने कॉलेज प्रशासन के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और उसे मुस्लिम होने के कारण निलंबित किया गया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उसके खिलाफ भेदभाव कर रहा है। छात्र ने कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी निलंबन वापसी की मांग की। उसने अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी भी अधिकारी को लिखित में कोई शिकायत नहीं दी। छात्र का कहना है कि वह निर्दोष है और उसे केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है। इस मामले ने धार्मिक भेदभाव के आरोपों को जन्म दे दिया है और कॉलेज प्रशासन पर निष्पक्ष जांच करने का दबाव बढ़ गया है। छात्र के पिता भी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ तीखी बहस की। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर अन्याय करने का आरोप लगाया और मामले को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी। कॉलेज प्रशासन ने छात्र के पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र को निलंबित करने का निर्णय छात्राओं की सुरक्षा और कॉलेज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। प्रधानाचार्य डॉ.

शशांक मिश्रा ने बताया कि छात्र को वापस कॉलेज में प्रवेश देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वह एक शपथ पत्र दे कि वह भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा। हालांकि, छात्र शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण उसका निलंबन अभी भी बरकरार है। यह मामला अब एक कानूनी मोड़ ले सकता है, क्योंकि छात्र और उसके पिता कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और निजता के अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कॉलेज प्रशासन को इस मामले में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसे इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए





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