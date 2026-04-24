मेरठ में भीषण गर्मी: तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका, हीट वेव अलर्ट

मेरठ में गर्मी का प्रकोप जारी है, तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है। अन्य राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है।

मेरठ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अप्रैल माह के अंत में ही गर्मी जून जैसी प्रचंड हो गई है। गुरुवार को मेरठ शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया, जिसके कारण दिन के समय बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो गया है। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी जारी की है। यदि ऐसा होता है, तो यह इस मौसम की अब तक की सबसे भीषण गर्मी होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है। इस स्थिति में, शुष्क हवाएं और तेज सौर विकिरण मिलकर तापमान को लगातार ऊपर धकेल रहे हैं। दोपहर के समय लू चलने जैसी स्थिति बन गई है, जिसके कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। गर्मी का असर इतना अधिक है कि पानी की टंकियों से भी गर्म पानी निकल रहा है। लोग दोपहर के समय अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और बाजारों तथा सड़कों पर भीड़ में स्पष्ट कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 24 अप्रैल को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके साथ धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। इससे न केवल गर्मी बढ़ेगी, बल्कि हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। धूल भरी आंधी के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और आंखों में जलन हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, भीषण गर्मी के बीच थोड़ी राहत की खबर भी है। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को लगभग 3.

2 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान जताया है। यह प्री-मानसून गतिविधियों का संकेत हो सकता है, जिसमें गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इस बारिश से तापमान में केवल मामूली गिरावट ही आएगी, लेकिन इससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ने से गर्मी का एहसास कम हो सकता है। अन्य राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि लखनऊ में सुबह से ही तेज धूप है और पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है और राजनांदगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सागर में दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि राजस्थान की गर्म हवा ने मध्य प्रदेश में तपिश बढ़ा दी है। कुल मिलाकर, पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। सरकार और प्रशासन को गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने और लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है





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