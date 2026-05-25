मेरठ नर्स अंजलि शर्मा की हत्या में मुख्य आरोपी सूफियान को गिरफ्तार, सीसीटीवी में दिखा लाश को स्कूटी पर ले जाने का भयावह दृश्य

मेरठ के मेडिकल कॉलेज की संविदा नर्स अंजलि शर्मा की हत्याकांड में पूर्व वार्ड बॉय सूफियान को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में लाश को स्कूटी पर ले जाते, पैर रगड़ते हुए दिखाया गया, जिससे पूरे शहर में न्याय की पुकार बढ़ी है।

मेरठ के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा नर्स अंजलि शर्मा की हत्या का मामला पूरे शहर में चौंकाने वाला बन गया है। अंजलि, जो सुबह अपने घर से निकलकर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रही थी, दोपहर ढाई बजे तक अस्पताल में नहीं पहुंचीं। जब वह मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बेहोशी की हालत में लाई गईं, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर पर गले में गहरे निशान मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि श्रमन्य हत्या की गई है। पुलिस की तेज़ जांच में यह पता चला कि मुख्य आरोपी, पूर्व वार्ड बॉय सूफियान ने 21 मई को अंजलि को एक झूठे बहाने से अपने घर लोहिया नगर में आमंत्रित किया और वहां उसे घूंसे से मार डाल कर उसकी जान ली। हत्या के बाद, सूफियान ने अपनी बहन साजिदा और सहयोगी जब्बर सिंह की सहायता से शव को ई-रिक्शे से अस्पताल ले जाने का दिखावा किया, जिससे यह संकेत मिला कि उन्होंने आत्महत्या का ढोंग रचने की कोशिश की। सबसे भयावह तथ्य सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, जिसे अंजलि के परिवार ने स्वयं इकट्ठा किया। वीडियो में दिखाया गया है कि सूफियान ने अंजलि के मृत शरीर को गोद में उठाकर अपने घर से निकलते समय गली में ले जाता है। साजिदा ने स्कूटी तैयार रखी थी और सूफियान ने लाश को स्कूटी पर बिठा दिया। जैसे ही स्कूटी ने गति पकड़ी, अंजलि के पैर जमीन पर रगड़ने लगे, जिससे कई राहगीरों ने मदद का हाथ बढ़ाया और पैर को मोड़कर स्कूटी पर रख दिया। यह दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता है। परिवार के अनुसार, हत्या के केवल 45 मिनट बाद ही सूफियान एक अनजान युवती के साथ दोबारा घर लौट आया और दोनों लगभग आधा घंटा अंदर रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने घर में मौजूद सबूतों को नष्ट कर दिया। अंजलि के रिश्तेदार अब न्याय की माँग कर रहे हैं और बताते हैं कि सूफियान ने कई वर्षों से अंजलि पर शादी का दबाव बनाया था, जिससे उनका रिश्ता बिगड़ता गया। मेरठ पुलिस ने देर रात मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है; सूफियान के अलावा उसकी बहन साजिदा और जब्बर सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि मामले की गहनता से जांच चल रही है और दोषियों को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। यह केस न केवल लैंगिक हिंसा के मुद्दे को उजागर करता है, बल्कि पुलिस की तेज़ कार्रवाई और सार्वजनिक नजरों के सामने सत्य की खोज को भी दर्शाता है.

मेरठ के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा नर्स अंजलि शर्मा की हत्या का मामला पूरे शहर में चौंकाने वाला बन गया है। अंजलि, जो सुबह अपने घर से निकलकर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रही थी, दोपहर ढाई बजे तक अस्पताल में नहीं पहुंचीं। जब वह मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बेहोशी की हालत में लाई गईं, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर पर गले में गहरे निशान मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि श्रमन्य हत्या की गई है। पुलिस की तेज़ जांच में यह पता चला कि मुख्य आरोपी, पूर्व वार्ड बॉय सूफियान ने 21 मई को अंजलि को एक झूठे बहाने से अपने घर लोहिया नगर में आमंत्रित किया और वहां उसे घूंसे से मार डाल कर उसकी जान ली। हत्या के बाद, सूफियान ने अपनी बहन साजिदा और सहयोगी जब्बर सिंह की सहायता से शव को ई-रिक्शे से अस्पताल ले जाने का दिखावा किया, जिससे यह संकेत मिला कि उन्होंने आत्महत्या का ढोंग रचने की कोशिश की। सबसे भयावह तथ्य सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, जिसे अंजलि के परिवार ने स्वयं इकट्ठा किया। वीडियो में दिखाया गया है कि सूफियान ने अंजलि के मृत शरीर को गोद में उठाकर अपने घर से निकलते समय गली में ले जाता है। साजिदा ने स्कूटी तैयार रखी थी और सूफियान ने लाश को स्कूटी पर बिठा दिया। जैसे ही स्कूटी ने गति पकड़ी, अंजलि के पैर जमीन पर रगड़ने लगे, जिससे कई राहगीरों ने मदद का हाथ बढ़ाया और पैर को मोड़कर स्कूटी पर रख दिया। यह दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता है। परिवार के अनुसार, हत्या के केवल 45 मिनट बाद ही सूफियान एक अनजान युवती के साथ दोबारा घर लौट आया और दोनों लगभग आधा घंटा अंदर रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने घर में मौजूद सबूतों को नष्ट कर दिया। अंजलि के रिश्तेदार अब न्याय की माँग कर रहे हैं और बताते हैं कि सूफियान ने कई वर्षों से अंजलि पर शादी का दबाव बनाया था, जिससे उनका रिश्ता बिगड़ता गया। मेरठ पुलिस ने देर रात मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है; सूफियान के अलावा उसकी बहन साजिदा और जब्बर सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि मामले की गहनता से जांच चल रही है और दोषियों को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। यह केस न केवल लैंगिक हिंसा के मुद्दे को उजागर करता है, बल्कि पुलिस की तेज़ कार्रवाई और सार्वजनिक नजरों के सामने सत्य की खोज को भी दर्शाता है





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