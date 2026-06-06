मेरठ के पूर्व सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया पर भ्रष्टाचार के आरोप, एनएचएम घोटाले में कनेक्शन

मेरठ के पूर्व सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया पर एनएचएम घोटाले में फंसे पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने का आरोप है। उन्हें लखनऊ अटैच किया गया है। जांच में तीन करोड़ की खरीद के आदेश कैंसिल हुए, लेकिन बाद में पुनः जारी किए गए।
मेरठ के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ( सीएमओ ) डॉ. अशोक कटारिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। शासन स्तर पर हुई जांच में पाया गया कि उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) घोटाले में फंसे पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव की कंपनियों को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। इस मामले में डॉ.
कटारिया को लखनऊ स्थित स्वास्थ्य निदेशालय में अटैच कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने विभाग की जीईएम पोर्टल (भारत सरकार का ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल) की आईडी मुकेश श्रीवास्तव को सौंप दी थी, जिसका इस्तेमाल मुकेश ने लखनऊ में अपने निजी कार्यालय से किया। जनवरी 2025 में शासन स्तर पर जांच के दौरान करीब तीन करोड़ रुपए की खरीद के आदेश कैंसिल कर दिए गए, लेकिन बाद में पुरानी नोटशीटों के आधार पर फिर से ऑर्डर जारी कर दिए गए। फरवरी में मेरठ के भाजपा नेता अंकित चौधरी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। डॉ.
कटारिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मेरठ और श्रावस्ती के अस्पतालों के रखरखाव के ठेके पूर्व विधायक के भाई राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की फर्म आरपी कंस्ट्रक्शन को दिए और बिना किसी जांच के बिल पास कर दिए। सीएमओ कार्यालय में हुई इन गड़बड़ियों की अतिरिक्त निदेशक (एडी) स्तर पर जांच चल रही है। इसके अलावा, 2024 में मुजफ्फरनगर में एक निजी फर्म को हेपेटाइटिस-बी के टीके लगाने का ठेका दिया गया, जिसमें फर्म लोगों से 60 रुपए वसूलती थी जबकि यह टीका मुफ्त लगना चाहिए था। मामला सामने आने पर ठेका तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश चंद्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहराइच के पयागपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव (अब समाजवादी पार्टी के नेता) श्रावस्ती में हुए एनएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। उन पर 2017 से 2022 के बीच जिले के अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और वाहनों की खरीद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। विजिलेंस टीम ने इसी साल 30 मई को मामला दर्ज किया। मुकेश के साथ श्रावस्ती के दो पूर्व सीएमओ डॉ.
दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विपेंद्र कुमार सिंह समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में पाया गया कि श्रावस्ती में 2017 से 2022 तक बिना मेडिकल रीइम्बर्समेंट रजिस्टर बनाए वाउचर पास किए गए और 10 से 25 प्रतिशत तक कमीशन लेकर भुगतान किया गया। मुकेश पर आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज है। विजिलेंस जांच में पाया गया कि इस अवधि में मुकेश ने सभी वैध स्रोतों से करीब 1.12 करोड़ रुपए कमाए, जबकि करीब 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए। कमाई और खर्च में अंतर की जांच जारी है। यह मामला स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है
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