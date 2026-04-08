मेरठ सेंट्रल मार्केट में सीलिंग पर हंगामा, व्यापारियों का विरोध, गुरुवार को मेरठ बंद का ऐलान

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 44 अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू होने के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण बाजार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। व्यापारियों ने 30 अप्रैल तक का समय मांगा है और गुरुवार को मेरठ बंद का ऐलान किया गया है।

रामबाबू मित्तल, मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद द्वारा 44 अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने के बाद हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुई इस कार्रवाई का व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया, जिसके कारण मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई।\ सेंट्रल मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। सेंट्रल मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में कई थानों की

पुलिस, पीएसी (PAC) और दमकल विभाग की गाड़ियों को तैनात किया गया था। इलाके में बैरिकेडिंग (barricading) की गई ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। कार्रवाई की शुरुआत सुधा अस्पताल से हुई, जिसके बाद अन्य चिह्नित इमारतों पर भी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए और आवास विकास परिषद की टीम को घेर लिया। इस दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने पहले ही लगभग 70 करोड़ रुपये जमा कराए हैं, इसलिए बिना किसी समाधान के सीलिंग करना गलत है। उन्होंने मांग की कि पहले उनकी जमा राशि वापस की जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता जीतू नागपाल भी मौके पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके बयानों पर एडीएम सिटी बृजेश सिंह ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नागपाल से कहा कि अगर राजनीति करनी है तो अपने घर जाकर करें, यहां राजनीति की तो जेल भेज देंगे। इस पर नागपाल ने जवाब दिया कि वे भी व्यापारी हैं और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरठ मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने प्रशासन से 30 अप्रैल तक का समय मांगा है। उनका कहना है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वे नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन कारोबार को समेटने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। वहीं, एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों द्वारा दिया गया पैसा भू-उपयोग परिवर्तन के लिए था। अगर कोई पैसा वापस चाहता है, तो वह लिखित आवेदन दे सकता है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता।\सीलिंग की आशंका के चलते सोमवार शाम से ही सेंट्रल मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। कई दुकानदारों ने रातों-रात अपनी दुकानों से कीमती सामान ट्रकों में भरकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ व्यापारी खुद ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ते नजर आए, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। मंगलवार को व्यापारियों ने विरोध स्वरूप पूरा बाजार बंद रखा और आगे की रणनीति बनाई। सीलिंग की जद में छह अस्पताल और छह स्कूल भी शामिल हैं। संभावित कार्रवाई को देखते हुए सोमवार देर रात से ही अस्पतालों से मरीजों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया गया था। मंगलवार सुबह तक लगभग 42 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा चुका था। वहीं, कई स्कूलों में बच्चों को ताला लगा मिला, जबकि एक स्कूल में आधे दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। इस दौरान अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच भी बहस हुई। सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुट, नवीन गुप्ता और अजय गुप्ता, एकजुट हो गए हैं। शहर की लगभग 665 व्यापारिक एसोसिएशनों ने गुरुवार को मेरठ बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि यह केवल 44 इमारतों का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। फिलहाल, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में किया जाएगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सेंट्रल मार्केट में व्यापारी हंगामा करते हुए धरने पर बैठे हैं





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