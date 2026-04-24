मेरठ में व्यापारियों का प्रदर्शन समाप्त, सांसद अरुण गोविल ने दिलाया न्याय का आश्वासन

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 15 दिनों से चल रहे व्यापारियों के प्रदर्शन का अंत हुआ। सांसद अरुण गोविल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कानपुर में लेक्चरर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने नौकरानी पर शक जताया है और जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

मेरठ में व्यापारियों का प्रदर्शन समाप्त, सांसद अरुण गोविल ने दिलाया आश्वासन मेरठ के सेंट्रल मार्केट में चल रहा व्यापारियों का प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। यह प्रदर्शन 15 दिनों से लगातार जारी था। शुक्रवार को सांसद अरुण गोविल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जिससे प्रदर्शन कारियों में उत्साह और भावुकता का माहौल बन गया। जैसे ही सांसद गोविल को प्रदर्शन कारियों ने देखा, महिलाएं और पुरुष रोने-बिलखने लगे। उन्होंने हाथों में हाथ जोड़कर भजन गाना शुरू कर दिया – मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं। इस पर सांसद अरुण गोविल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भगवान नहीं, बल्कि उनका भाई हैं। उन्होंने प्रदर्शन कारियों को अपना परिवार बताया और महिलाओं को अपनी बहनें कहा। उन्होंने समझाया कि भगवान से प्रार्थना करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि मांग अच्छी है या बुरी, बल्कि यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा हो, वही हो। सांसद अरुण गोविल ने प्रदर्शन कारियों से काफी देर तक बातचीत की और उन्हें मामले की गंभीरता और जटिलता को समझाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, यह अभी किसी को नहीं पता है। इसलिए, सभी को मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हो, उनके लिए अच्छा हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आवास विकास को उसी के अनुसार काम करना होगा। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लगातार व्यापारियों के मामले पर ध्यान दे रही है और उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और मुख्यमंत्री से भी बात की है और सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। प्रदर्शन कारियों ने सांसद के आश्वासन पर विश्वास करते हुए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। जब सांसद गोविल बातचीत के लिए महिलाओं के बीच पहुंचे, तो कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर सांसद ने उन्हें टोका और कहा कि नारे लगाकर उन्हें नेता न बनाएं, वे इन लोगों के भाई बनकर ही खुश हैं। हालांकि, इसके बावजूद लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। सांसद अरुण गोविल को विपक्ष लगातार राम के नाम से ट्रोल कर रहा है, जिसके कारण उन्हें खुद को उस किरदार से अलग करने के लिए यह कहना पड़ा कि वे राम नहीं हैं। कानपुर में लेक्चरर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं। पुलिस की जांच अब नौकरानी ऊषा और उसकी भांजी पर केंद्रित हो गई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है, साथ ही छह अन्य लोगों को भी उठाया गया है। डीसीपी वेस्ट ने दावा किया है कि जल्द ही इस मर्डर केस का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस नौकरानी और उसके परिवार के सदस्यों की लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, लेक्चरर की पत्नी की हत्या के पीछे जेवरात की लूट एक मकसद हो सकता है, क्योंकि हत्या से पहले जेवरात खरीदे गए थे। वहीं, हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। सारण में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि बक्सर और सासाराम में लू के कारण वार्ड बनाए गए हैं। कोटा में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और अलवर में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। इन सभी घटनाओं से देश में विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिनमें व्यापारियों का प्रदर्शन , एक दुखद हत्या और भीषण गर्मी शामिल है। सरकार और प्रशासन इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं.

मेरठ में व्यापारियों का प्रदर्शन समाप्त, सांसद अरुण गोविल ने दिलाया आश्वासन मेरठ के सेंट्रल मार्केट में चल रहा व्यापारियों का प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। यह प्रदर्शन 15 दिनों से लगातार जारी था। शुक्रवार को सांसद अरुण गोविल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जिससे प्रदर्शनकारियों में उत्साह और भावुकता का माहौल बन गया। जैसे ही सांसद गोविल को प्रदर्शनकारियों ने देखा, महिलाएं और पुरुष रोने-बिलखने लगे। उन्होंने हाथों में हाथ जोड़कर भजन गाना शुरू कर दिया – मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं। इस पर सांसद अरुण गोविल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भगवान नहीं, बल्कि उनका भाई हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपना परिवार बताया और महिलाओं को अपनी बहनें कहा। उन्होंने समझाया कि भगवान से प्रार्थना करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि मांग अच्छी है या बुरी, बल्कि यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा हो, वही हो। सांसद अरुण गोविल ने प्रदर्शनकारियों से काफी देर तक बातचीत की और उन्हें मामले की गंभीरता और जटिलता को समझाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, यह अभी किसी को नहीं पता है। इसलिए, सभी को मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हो, उनके लिए अच्छा हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आवास विकास को उसी के अनुसार काम करना होगा। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लगातार व्यापारियों के मामले पर ध्यान दे रही है और उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और मुख्यमंत्री से भी बात की है और सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के आश्वासन पर विश्वास करते हुए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। जब सांसद गोविल बातचीत के लिए महिलाओं के बीच पहुंचे, तो कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर सांसद ने उन्हें टोका और कहा कि नारे लगाकर उन्हें नेता न बनाएं, वे इन लोगों के भाई बनकर ही खुश हैं। हालांकि, इसके बावजूद लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। सांसद अरुण गोविल को विपक्ष लगातार राम के नाम से ट्रोल कर रहा है, जिसके कारण उन्हें खुद को उस किरदार से अलग करने के लिए यह कहना पड़ा कि वे राम नहीं हैं। कानपुर में लेक्चरर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं। पुलिस की जांच अब नौकरानी ऊषा और उसकी भांजी पर केंद्रित हो गई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है, साथ ही छह अन्य लोगों को भी उठाया गया है। डीसीपी वेस्ट ने दावा किया है कि जल्द ही इस मर्डर केस का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस नौकरानी और उसके परिवार के सदस्यों की लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, लेक्चरर की पत्नी की हत्या के पीछे जेवरात की लूट एक मकसद हो सकता है, क्योंकि हत्या से पहले जेवरात खरीदे गए थे। वहीं, हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। सारण में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि बक्सर और सासाराम में लू के कारण वार्ड बनाए गए हैं। कोटा में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और अलवर में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। इन सभी घटनाओं से देश में विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिनमें व्यापारियों का प्रदर्शन, एक दुखद हत्या और भीषण गर्मी शामिल है। सरकार और प्रशासन इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं





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