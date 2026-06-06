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मेरठ में पेशाब अस्वीकार पर युवकों द्वारा यातायात पुलिस पर हमला, तीन गिरफ्तार

क्राइम/स्थानीय News

मेरठ में पेशाब अस्वीकार पर युवकों द्वारा यातायात पुलिस पर हमला, तीन गिरफ्तार
मेरठयुवकयातायात पुलिस
📆06-06-2026 08:21:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल के पास सड़क किनारे पेशाब करने से रोके जाने पर तीन युवकों ने यातायात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। घटना के बाद परतापुर पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

मेरठ : दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित काशी टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने पर तीन युवक ों ने यातायात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। परतापुर पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना शुक्रवार शाम को हुई। दिल्ली के करावल नगर निवासी अशोक गुप्ता, आकाश गुप्ता और आशीष कुमार केदारनाथ से वापस दिल्ली जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर काशी टोल पहुंचने पर युवक ों ने अपनी गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर पेशाब करने लगे। यातायात पुलिस कर्मी विकास यादव और भूपेंद्र ने उन्हें कुछ दूर जाकर पेशाब करने को कहा। इस पर कहासुनाई के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलने पर परतापुर थाना पुलिस मौके पहुंची और तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यातायात पुलिस कर्मियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। घटना से पहले ही मेरठ के परतापुर के गांव गगोल में एक ही घरेलू विवाद में गर्भवती पत्नी को मारपीट की गई। आरोपित अरविंद ने पत्नी पूजा को घरेलू विवाद के चलते मार दिया। पेट में लात लगने से पीड़िता की हालत बिगड़ गई। सीएचसी बुरड़बराल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने आरोपित पति की तलाश शुरू कर दी। दूसरी घटना मोदीपुरम कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की है। यहां एक युवक ने अपनी 23 वर्षीय बहन के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। युवक की बहन बाजार गई और शाम तक वापस नहीं आई। उसके मोबाइल पर अंजान नंबर से काल का आने जाना शुरू था। पड़ोसियों का कहना कि लाल रंग की एक कार ने ओवरटेक कर युवती का रास्ता रोका और उसे अपहरण कर लिया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया.

मेरठ : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित काशी टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने पर तीन युवकों ने यातायात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। परतापुर पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना शुक्रवार शाम को हुई। दिल्ली के करावल नगर निवासी अशोक गुप्ता, आकाश गुप्ता और आशीष कुमार केदारनाथ से वापस दिल्ली जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर काशी टोल पहुंचने पर युवकों ने अपनी गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर पेशाब करने लगे। यातायात पुलिसकर्मी विकास यादव और भूपेंद्र ने उन्हें कुछ दूर जाकर पेशाब करने को कहा। इस पर कहासुनाई के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलने पर परतापुर थाना पुलिस मौके पहुंची और तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यातायात पुलिसकर्मियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। घटना से पहले ही मेरठ के परतापुर के गांव गगोल में एक ही घरेलू विवाद में गर्भवती पत्नी को मारपीट की गई। आरोपित अरविंद ने पत्नी पूजा को घरेलू विवाद के चलते मार दिया। पेट में लात लगने से पीड़िता की हालत बिगड़ गई। सीएचसी बुरड़बराल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने आरोपित पति की तलाश शुरू कर दी। दूसरी घटना मोदीपुरम कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की है। यहां एक युवक ने अपनी 23 वर्षीय बहन के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। युवक की बहन बाजार गई और शाम तक वापस नहीं आई। उसके मोबाइल पर अंजान नंबर से काल का आने जाना शुरू था। पड़ोसियों का कहना कि लाल रंग की एक कार ने ओवरटेक कर युवती का रास्ता रोका और उसे अपहरण कर लिया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया

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