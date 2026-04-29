मेवाड़ में हीट वेव का अलर्ट: स्कूल और आंगनबाड़ी के समय में बदलाव

उदयपुर सहित मेवाड़ क्षेत्र में अगले दो दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। उदयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

मेवाड़ क्षेत्र में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव (Heat Wave) का अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर शहर में आज दोपहर कड़ी गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आए। हालांकि पिछले दो दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दिन के समय गर्मी ने आमजन को काफी परेशान किया। दोपहर के समय लोग घरों से कम बाहर निकले। 28 अप्रैल को उदयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 27 अप्रैल के 42 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है; 28 अप्रैल को रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 27 अप्रैल को यह 25.8 डिग्री सेल्सियस था, यानी रातें 1.8 डिग्री सेल्सियस ठंडी रहीं। शहर के कोर्ट चौराहे पर लगे तापमान डिस्प्ले पर दोपहर 2 बजे तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दिखाया जा रहा था। यही तापमान सलूंबर में भी दर्ज किया गया। गुरु नानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय उदयपुर के सहायक आचार्य डॉ.

आर. एस.

देवड़ा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी बढ़ने के साथ ही अधिकांश शहरों में हीट वेव की स्थिति बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मेवाड़ सहित दक्षिणी राजस्थान में अगले दो दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, और अगले दो से तीन दिनों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही, धूल भरी तेज हवाओं का भी असर रहेगा। गर्मी को देखते हुए उदयपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने 29 अप्रैल से 15 मई तक विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। अब विद्यालय सुबह 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश उदयपुर जिले के सभी राजकीय और निजी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसी प्रकार, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी 29 अप्रैल से 15 मई तक सुबह 7:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक किया जाएगा। यह आदेश केवल बच्चों के लिए लागू रहेगा। भीषण गर्मी के बीच उदयपुर के जगदीश मंदिर में ठाकुरजी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष जल सेवा शुरू की गई है। पुजारी भावेश ने बताया कि इस अवधि में प्रभु के आराम और सुख का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्भगृह को ठंडा बनाए रखने के लिए पारंपरिक फव्वारे का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें नीचे पानी भरा गया है और ऊपर पंखा लगाया गया है, जिससे अंदर शीतलता और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। देश के अन्य शहरों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जबकि उदयपुर में चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है। आगरा में मौसम बदला है और बूंदाबांदी हुई है। झांसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज बारिश की संभावना है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। हीट वेव के दौरान बाहर निकलने से बचें और हल्के रंग के कपड़े पहनें





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