मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी भारत प्रत्यर्पित करने की सलाह

बेल्जियम की अपीलीय अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की सलाह दी है, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अदालत ने बेल्जियम सरकार से चोकसी पर लगे छह आरोपों के आधार पर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी देने को कहा है।

पीटीआई, नई दिल्ली। बेल्जियम के एंटवर्प शहर की अपीलीय अदालत के एक महत्वपूर्ण फैसले ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अदालत ने बेल्जियम सरकार को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की सिफारिश की है। इस फैसले से चोकसी को भारत लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहाँ वह विभिन्न गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। अदालत ने सरकार से कहा है कि भारत में चोकसी पर लगे सात में से छह आरोपों के आधार पर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी जाए। यह फैसला भारतीय

न्यायपालिका के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि चोकसी लंबे समय से कानून से बच रहा था और उसे भारत वापस लाने के प्रयास जारी थे। अदालत की यह सलाह बेल्जियम सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह सरकार को इस मामले में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करती है।\तीन अप्रैल को बेल्जियम सरकार को दी गई सलाह में कोर्ट के 'चैंबर ऑफ एक्यूजेशन' ने उन कथित अपराधों का उल्लेख किया है जिनके लिए भारत में मेहुल चोकसी वांछित है। इन अपराधों में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा, खातों में हेराफेरी, किसी अधिकारी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करना या गबन और आपराधिक कदाचार शामिल हैं। अदालत ने कहा कि ये सभी अपराध बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जिससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक कानूनी सहयोग की शर्त पूरी होती है। एंटवर्प के एडवोकेट जनरल केन विटपास ने बताया कि अदालत ने सुबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने के आरोप पर नकारात्मक राय दी है, क्योंकि यह अपराध बेल्जियम में दंडनीय नहीं है। बेल्जियम की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, यह गोपनीय सलाह सरकार के पास भेजी गई है, जो अब भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेगी। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अदालत का यह फैसला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।\इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा से मेहुल चोकसी के कथित अपहरण से जुड़ा है। अदालत ने अपनी सलाह में कहा है कि इस कथित अपहरण में भारत सरकार की किसी भी संलिप्तता का कोई तत्काल और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बेल्जियम और भारत के बीच प्रत्यर्पण के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। बचाव पक्ष द्वारा भारत में कानून से वंचित किए जाने, निष्पक्ष सुनवाई की कमी, यातना दिए जाने या अमानवीय व्यवहार की आशंका को अदालत ने विश्वसनीय नहीं माना है। पिछले वर्ष दिसंबर में, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने भारत में 13 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के संबंध में अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। भारत ने 27 अगस्त, 2024 को बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध किया था। अब बेल्जियम सरकार को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना है, जो दोनों देशों के बीच कानूनी संबंधों और सहयोग को दर्शाता है





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मेहुल चोकसी प्रत्यर्पण बेल्जियम अदालत धोखाधड़ी

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