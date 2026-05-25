मैथिली को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण को नई मजबूती मिल रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण को नई मजबूती मिल रही है। सीबीएसई ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली को एक स्वतंत्र मातृभाषा विषय के रूप में पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को एक मुख्य विषय के रूप में चुन सकेंगे और अपनी पढ़ाई कर सकेंगे.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण को नई मजबूती मिल रही है। सीबीएसई ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली को एक स्वतंत्र मातृभाषा विषय के रूप में पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को एक मुख्य विषय के रूप में चुन सकेंगे और अपनी पढ़ाई कर सकेंगे
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