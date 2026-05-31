मैदान में होगा RCB vs GT का खिताबी युद्ध, जानें किसके पलड़े में है जीत का पलड़ा

आईपीएल 2026 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कुल 9 मुकाबलों में आरसीबी 5-4 से आगे है। इस सीजन में तीन बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें आरसीबी ने दो जीते।

आईपीएल 2026 का लंबे इंतजार के बाद आज सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल में दो ताकतवर टीमें आमने-सामने होंगी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस । दोनों टीमों के बीच इस सीजन में अब तक तीन मुकाबले हो चुके हैं और यह चौथी बार है जब वे इस सीजन में भिड़ेंगी, लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। जहां एक तरफ आरसीबी अपने पहले खिताब की तलाश में है, वहीं गुजरात टाइटंस अपने दूसरे खिताब पर नजर गड़ाए खड़ी है। इस ऐतिहासिक फाइनल से पहले दोनों टीमों की राइवलरी के आंकड़े, खिलाड़ियों की फॉर्म और मैच की संभावित रणनीति को समझना बेहद दिलचस्प होगा। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और गुजरात के बीच अब तक 9 मुकाबले खेल े गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं। आंकड़ों की मानें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन गुजरात ने हाल के मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है। इस सीजन की बात करें तो तीनों मुकाबलों में से आरसीबी ने दो में जीत हासिल की है, जबकि गुजरात ने एक में। पहला मैच बेंगलुरु में हुआ था, जहां गुजरात ने साई सुदर्शन के शतक की मदद से 205 रन बनाए, लेकिन विराट कोहली के 81 और देवदत्त पडिक्कल के 55 रनों की बदौलत आरसीबी ने 7 गेंद शेष रहते जीत लिया। दूसरे मैच में अहमदाबाद में गुजरात ने पलटवार किया और आरसीबी को 155 रनों पर रोककर 4 विकेट से हराया। तीसरा मुकाबला क्वालीफायर-1 में धर्मशाला में हुआ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 93 रन बनाकर टीम को 254/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में गुजरात 162 रनों पर ढेर हो गई और आरसीबी 92 रनों से जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच गई। फाइनल मैच में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पासा पलट सकते हैं। आरसीबी की ओर से विराट कोहली गुजरात के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 460 रन बनाए हैं और उनका औसत 60 से अधिक है। इसके अलावा कप्तान रजत पाटीदार इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं, जो मैच के किसी भी मोड़ पर विकेट निकाल सकते हैं। दूसरी ओर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इस सीजन में 722 रन बनाए हैं और वे अपनी टीम की रीढ़ हैं। साई सुदर्शन भी शानदार लय में हैं और उनके साथ डेविड मिलर मिडल ऑर्डर में संभाल सकते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जो पहले आरसीबी का हिस्सा थे, इस सीजन में 18 विकेट ले चुके हैं और वे आरसीबी के बल्लेबाजों की कमजोरियों को भलीभांति जानते हैं। इन सबके बीच फाइनल में टॉस का भी अहम रोल होगा, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अक्सर फायदा मिलता है। कुल मिलाकर यह मुकाबला रोमांच और तनाव से भरा होने वाला है, और दोनों टीमों के फैंस को एक यादगार फाइनल देखने को मिलेगा.

आईपीएल 2026 का लंबे इंतजार के बाद आज सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल में दो ताकतवर टीमें आमने-सामने होंगी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। दोनों टीमों के बीच इस सीजन में अब तक तीन मुकाबले हो चुके हैं और यह चौथी बार है जब वे इस सीजन में भिड़ेंगी, लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। जहां एक तरफ आरसीबी अपने पहले खिताब की तलाश में है, वहीं गुजरात टाइटंस अपने दूसरे खिताब पर नजर गड़ाए खड़ी है। इस ऐतिहासिक फाइनल से पहले दोनों टीमों की राइवलरी के आंकड़े, खिलाड़ियों की फॉर्म और मैच की संभावित रणनीति को समझना बेहद दिलचस्प होगा। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और गुजरात के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं। आंकड़ों की मानें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन गुजरात ने हाल के मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है। इस सीजन की बात करें तो तीनों मुकाबलों में से आरसीबी ने दो में जीत हासिल की है, जबकि गुजरात ने एक में। पहला मैच बेंगलुरु में हुआ था, जहां गुजरात ने साई सुदर्शन के शतक की मदद से 205 रन बनाए, लेकिन विराट कोहली के 81 और देवदत्त पडिक्कल के 55 रनों की बदौलत आरसीबी ने 7 गेंद शेष रहते जीत लिया। दूसरे मैच में अहमदाबाद में गुजरात ने पलटवार किया और आरसीबी को 155 रनों पर रोककर 4 विकेट से हराया। तीसरा मुकाबला क्वालीफायर-1 में धर्मशाला में हुआ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 93 रन बनाकर टीम को 254/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में गुजरात 162 रनों पर ढेर हो गई और आरसीबी 92 रनों से जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच गई। फाइनल मैच में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पासा पलट सकते हैं। आरसीबी की ओर से विराट कोहली गुजरात के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 460 रन बनाए हैं और उनका औसत 60 से अधिक है। इसके अलावा कप्तान रजत पाटीदार इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं, जो मैच के किसी भी मोड़ पर विकेट निकाल सकते हैं। दूसरी ओर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इस सीजन में 722 रन बनाए हैं और वे अपनी टीम की रीढ़ हैं। साई सुदर्शन भी शानदार लय में हैं और उनके साथ डेविड मिलर मिडल ऑर्डर में संभाल सकते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जो पहले आरसीबी का हिस्सा थे, इस सीजन में 18 विकेट ले चुके हैं और वे आरसीबी के बल्लेबाजों की कमजोरियों को भलीभांति जानते हैं। इन सबके बीच फाइनल में टॉस का भी अहम रोल होगा, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अक्सर फायदा मिलता है। कुल मिलाकर यह मुकाबला रोमांच और तनाव से भरा होने वाला है, और दोनों टीमों के फैंस को एक यादगार फाइनल देखने को मिलेगा





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