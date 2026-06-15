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मैरी मिलबेन: G7 में मोदी-ट्रंप मुलाकात भारत-अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दे सकता है

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मैरी मिलबेन: G7 में मोदी-ट्रंप मुलाकात भारत-अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दे सकता है
G7 समिटमोदी-ट्रंप मुलाकातभारत-अमेरिका संबंध
📆15-06-2026 17:17:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिकी गायिका और भारत-अमेरिका दोστी के समर्थक मैरी मिलबेन ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्वास पुनर्स्थापित करने का अवसर है। मिलबेन ने ट्रंप से मोदी को सार्वजनिक माफी मांगने का सुझाव दिया।

अमेरिकी गायिका और भारत-अमेरिका संबंध ों के सहारे मैरी मिलबेन ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्व ास पुनर्स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। फ्रांस में 15 से 17 जून तक आयोजित 52वाँ G7 समिट के दौरान मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिस पर वैश्विक आंखें टिकी हुई हैं। हाल के महीनों में व्यापार, वीजा नीतियों और कूटनीतिक मुद्दों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव पaya गया है। मिलबेन ने कहा कि ट्रंप को इस मौके का उपयोग करके प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए ताकि रिश्तों में नया विश्व ास बहाल हो सके। वह ऐतिहासिक रूप से दोनों नेताओं के जटिल संबंधों का उल्लेख करते हुए कहीं कि मोदी के ट्रंप से मिलने की तैयारी उनकी उदारता का प्रदर्शन है। मिलबेन ने यह भी कहा कि यह बैठक भारत से ज्यादा अमेरिका के ली महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि G7 समिट दोनों देशों के लिए संबंधों को नई दिशा देने वाला मौका हो सकता है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि 17 जून की बैठक में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा Hogi। मिलबेन का अनुसार, यदि ट्रंप सही रणनीति अपनाते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच विश्व ास और सहयोग का पुनर्स्थापन संभव है। हालांकि, पश्चिम एशिया में अमेरिकी कार्रवाई और भारतीय नागरिकों की मृत्यु जैसे मुद्दों ने भारत में असंतोष जन्म दिया है। मिलबेन के बयान के साथ-साथ, उनके पृष्ठभूमि में पत्रकारिता और शिक्षा से जुड़े विवरण भी दिए गए हैं, जो उनकी पेशेवर पहचान को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, यह समीक्षा दर्शाती है कि G7 शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच है जो संबंधों में सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करता है.

अमेरिकी गायिका और भारत-अमेरिका संबंधों के सहारे मैरी मिलबेन ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्वास पुनर्स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। फ्रांस में 15 से 17 जून तक आयोजित 52वाँ G7 समिट के दौरान मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिस पर वैश्विक आंखें टिकी हुई हैं। हाल के महीनों में व्यापार, वीजा नीतियों और कूटनीतिक मुद्दों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव पaya गया है। मिलबेन ने कहा कि ट्रंप को इस मौके का उपयोग करके प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए ताकि रिश्तों में नया विश्वास बहाल हो सके। वह ऐतिहासिक रूप से दोनों नेताओं के जटिल संबंधों का उल्लेख करते हुए कहीं कि मोदी के ट्रंप से मिलने की तैयारी उनकी उदारता का प्रदर्शन है। मिलबेन ने यह भी कहा कि यह बैठक भारत से ज्यादा अमेरिका के ली महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि G7 समिट दोनों देशों के लिए संबंधों को नई दिशा देने वाला मौका हो सकता है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि 17 जून की बैठक में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा Hogi। मिलबेन का अनुसार, यदि ट्रंप सही रणनीति अपनाते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और सहयोग का पुनर्स्थापन संभव है। हालांकि, पश्चिम एशिया में अमेरिकी कार्रवाई और भारतीय नागरिकों की मृत्यु जैसे मुद्दों ने भारत में असंतोष जन्म दिया है। मिलबेन के बयान के साथ-साथ, उनके पृष्ठभूमि में पत्रकारिता और शिक्षा से जुड़े विवरण भी दिए गए हैं, जो उनकी पेशेवर पहचान को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, यह समीक्षा दर्शाती है कि G7 शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच है जो संबंधों में सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करता है

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G7 समिट मोदी-ट्रंप मुलाकात भारत-अमेरिका संबंध मैरी मिलबेन विश्वास पुनर्स्थापन

 

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