भारत में मोटोरोला का प्रीमियम मिड-रेंज 5G फोन आज होगा लॉन्च, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। Motorola Edge 70 Pro+ में MediaTek चिपसेट, ट्रिपल-कैमरा सेटअप, 1.5K OLED डिस्प्ले, एक बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स होंगे।

भारत में मोटोरोला का प्रीमियम मिड-रेंज 5G फोन आज होगा लॉन्च, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। Motorola Edge 70 Pro+ में MediaTek चिपसेट, ट्रिपल-कैमरा सेटअप , 1.5K OLED डिस्प्ले , एक बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स होंगे। डिवाइस में क्लीन सॉफ्टवेयर भी दिया जा सकता है। फोन की कीमत 50 हजार रुपये से कम हो सकती है, जिसका बेस वेरिएंट 47,999 रुपये में आ सकता है। डिवाइस तीन Pantone Validated कलर में आएगा, जिसमें Stormy Sea (Twill), Chicory Coffee (Wood) और Zinfandel (Satin Luxe) शामिल होगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Motorola Edge 70 Pro Plus में 6.

8 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K होगा और ये 144Hz तक के स्मूद रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। फोन में MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है। इस प्रोसेसर ने अपने सेगमेंट में फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस देकर पहले ही सबको चौंका दिया है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल कैमरा मिल सकता है जिसमें 50MP प्राइमरी Sony LYT-710 सेंसर मिल सकता है। साथ ही फोन में ऑटोफोकस वाला 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिल सकता है। सेल्फी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 6,500mAh की बड़ी बैटरी, 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन में Dolby Atmos और Hi-Res Audio सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन में IP68+69 रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल सकती है





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