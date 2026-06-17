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मोतीलाल ओसवाल की 5 बेहतरीन शेयर सिफारिश: SBI, टाटा स्टील, मैनकाइंड फार्मा, कमिंस इंडिया और ग्रो में निवेश के संभावित रिटर्न

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मोतीलाल ओसवाल की 5 बेहतरीन शेयर सिफारिश: SBI, टाटा स्टील, मैनकाइंड फार्मा, कमिंस इंडिया और ग्रो में निवेश के संभावित रिटर्न
SBIटाटा स्टीलमैनकाइंड फार्मा
📆17-06-2026 04:19:00
📰Dainik Jagran
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मोतीलाल ओसवाल ने शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए पाँच शेयर्स की सिफारिश की है। एसबीआई, टाटा स्टील, मैनकाइंड फार्मा, कमिंस इंडिया और ग्रो इनमें शामिल हैं। रिसर्च, अनुशासन और डायवर्सिफिकेशन पर जोर दिया गया है। प्रत्येक शेयर के लिए टार्गेट मूल्य और संभावित रिटर्न का विवरण दिया गया है।

शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए रिसर्च और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं। मोतीलाल ओसवाल ने SBI , टाटा स्टील , मैनकाइंड फार्मा , कमिंस इंडिया और ग्रो सहित 5 शेयरों की सिफारिश की है। सेक्टर के भविष्य, कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति और वैल्यूएशन का आंकलन किए बिना केवल टिप्स या भीड़ देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। लंबी अवधि का नजरिया, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और अपनी जोखिम क्षमता के मुताबिक निवेश तय करना बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ाता है। यदि आपके पास रिसर्च का समय या जानकारी न हो तो आप किसी एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म की सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की, जिसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने 1300 रुपये का टार्गेट दिया है, जबकि ये मंगलवार को 1015 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये मौजूदा भाव से 28 फीसदी रिटर्न दे सकता है। अगला नाम है टाटा स्टील का। इसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 250 रुपये का टार Govt दिया है, जबकि ये मंगलवार को 196 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये शेयर भी मौजूदा भाव से 28 फीसदी फायदा करा सकता है। तीसरा शेयर है मैनकाइंड फार्मा , जिसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 2980 रुपये का टार्गेट दिया है, जबकि ये मंगलवार को 2356 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर से निवेश कों को मौजूदा भाव से 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है। ग्रो के लिए मोतीलाल ओसवाल ने 235 रुपये का टार्गेट दिया है। मंगलवार को इसका शेयर 200 रुपये पर बंद हुआ था। यानी आप इस शेयर से 18 फीसदी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कमिंस इंडिया के लिए मोतीलाल ओसवाल ने 6600 रुपये का टार्गेट दिया है। मंगलवार को इसका शेयर 5724 रुपये पर बंद हुआ था। यानी आप इस शेयर से 15 फीसदी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह सलाह एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें.

शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए रिसर्च और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं। मोतीलाल ओसवाल ने SBI, टाटा स्टील, मैनकाइंड फार्मा, कमिंस इंडिया और ग्रो सहित 5 शेयरों की सिफारिश की है। सेक्टर के भविष्य, कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति और वैल्यूएशन का आंकलन किए बिना केवल टिप्स या भीड़ देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। लंबी अवधि का नजरिया, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और अपनी जोखिम क्षमता के मुताबिक निवेश तय करना बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ाता है। यदि आपके पास रिसर्च का समय या जानकारी न हो तो आप किसी एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म की सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की, जिसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने 1300 रुपये का टार्गेट दिया है, जबकि ये मंगलवार को 1015 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये मौजूदा भाव से 28 फीसदी रिटर्न दे सकता है। अगला नाम है टाटा स्टील का। इसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 250 रुपये का टार Govt दिया है, जबकि ये मंगलवार को 196 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये शेयर भी मौजूदा भाव से 28 फीसदी फायदा करा सकता है। तीसरा शेयर है मैनकाइंड फार्मा, जिसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 2980 रुपये का टार्गेट दिया है, जबकि ये मंगलवार को 2356 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर से निवेशकों को मौजूदा भाव से 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है। ग्रो के लिए मोतीलाल ओसवाल ने 235 रुपये का टार्गेट दिया है। मंगलवार को इसका शेयर 200 रुपये पर बंद हुआ था। यानी आप इस शेयर से 18 फीसदी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कमिंस इंडिया के लिए मोतीलाल ओसवाल ने 6600 रुपये का टार्गेट दिया है। मंगलवार को इसका शेयर 5724 रुपये पर बंद हुआ था। यानी आप इस शेयर से 15 फीसदी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह सलाह एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें

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SBI टाटा स्टील मैनकाइंड फार्मा कमिंस इंडिया ग्रो मोतीलाल ओसवाल शेयर बाजार निवेश रिटर्न टार्गेट मूल्य

 

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