मोदी की सत्ता के पीछे के कारकों का विस्तृत विश्लेषण

इतिहासकार रामचंद्र गुहा के लेख की आलोचना करते हुए, मोदी-बीजेपी की सशक्तिकरण के वास्तविक कारणों, आरएसएस के समर्थन, और मीडिया एवं संस्थागत रणनीतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने हालिया लेख में मोदी -बीजेपी की सशक्तिकरण को समझने के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनका विश्लेषण अक्सर सतही और पक्षपाती प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि गुहा केवल राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, प्रियंका गांधी की भाषा कौशल और सोनिया गांधी की अभी भी प्रभावशाली भूमिका को उठाते हुए वास्तविक कारणों की उपेक्षा कर रहे हैं। वास्तव में मोदी की सत्ता में आने के पीछे कई जटिल कारक जुड़े हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस की संगठित शक्ति, संघ परिवार का समर्थन, और विवादास्पद घटनाओं का सामाजिक प्रभाव शामिल है। गुहा के दृष्टिकोण में यह बात छूट गई है कि भाजपा और आरएसएस ने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, अनुचित विधायी उपायों और संगठित साधनों से अपनी पकड़ मजबूत की, न कि केवल परिवारवादी राजनीति के कारण। गुहा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस और हिन्दु राष्ट्रवाद के खतरे को लगातार उठाया है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों ये खतरे भाजपा की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 के आम चुनाव में मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया, जैसे सरकारी खर्चीले अभियान, रोजगार व रोजगारजन्य वादे, तथा सामाजिक मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग। इस दौरान एपीसीओ जैसी संस्थाओं से जुड़ाव और बड़े उद्योगपतियों का समर्थन मिले, जिससे मोदी को एक करिश्माई नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन सभी कारकों ने आम जनता को आकर्षित किया और भाजपा को सत्ता में स्थापित करने में मदद की। सत्ता में आने के बाद मोदी ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों-ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई-को अपने राजनीति क हितों के अनुसार उपयोग किया, जिससे विपक्षी दलों को कड़ा झटका लगा। साथ ही, आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संघ के विचारधारा को प्रोत्साहन मिलने से उनके राजनीति क दबाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मीडिया के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया; 1978 में जनता पार्टी में आडवाणी के जानकारी प्रसारण मंत्री बनने के बाद से ही आरएसएस की विचारधारा को समर्थन मिलता रहा, और गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने कॉरपोरेट जगत को आकर्षित किया। बड़ी मीडिया कंपनियों ने मोदी को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, और सोशल मीडिया तथा आईटी सेल का उपयोग करके उनके प्रचार-प्रसार को और तेज किया गया। यह सभी पहलू मिलकर मोदी की सत्ता को सुदृढ़ करने में निर्णायक सिद्ध हुए.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने हालिया लेख में मोदी-बीजेपी की सशक्तिकरण को समझने के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनका विश्लेषण अक्सर सतही और पक्षपाती प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि गुहा केवल राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, प्रियंका गांधी की भाषा कौशल और सोनिया गांधी की अभी भी प्रभावशाली भूमिका को उठाते हुए वास्तविक कारणों की उपेक्षा कर रहे हैं। वास्तव में मोदी की सत्ता में आने के पीछे कई जटिल कारक जुड़े हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस की संगठित शक्ति, संघ परिवार का समर्थन, और विवादास्पद घटनाओं का सामाजिक प्रभाव शामिल है। गुहा के दृष्टिकोण में यह बात छूट गई है कि भाजपा और आरएसएस ने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, अनुचित विधायी उपायों और संगठित साधनों से अपनी पकड़ मजबूत की, न कि केवल परिवारवादी राजनीति के कारण। गुहा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस और हिन्दु राष्ट्रवाद के खतरे को लगातार उठाया है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों ये खतरे भाजपा की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 के आम चुनाव में मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया, जैसे सरकारी खर्चीले अभियान, रोजगार व रोजगारजन्य वादे, तथा सामाजिक मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग। इस दौरान एपीसीओ जैसी संस्थाओं से जुड़ाव और बड़े उद्योगपतियों का समर्थन मिले, जिससे मोदी को एक करिश्माई नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन सभी कारकों ने आम जनता को आकर्षित किया और भाजपा को सत्ता में स्थापित करने में मदद की। सत्ता में आने के बाद मोदी ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों-ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई-को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार उपयोग किया, जिससे विपक्षी दलों को कड़ा झटका लगा। साथ ही, आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संघ के विचारधारा को प्रोत्साहन मिलने से उनके राजनीतिक दबाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मीडिया के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया; 1978 में जनता पार्टी में आडवाणी के जानकारी प्रसारण मंत्री बनने के बाद से ही आरएसएस की विचारधारा को समर्थन मिलता रहा, और गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने कॉरपोरेट जगत को आकर्षित किया। बड़ी मीडिया कंपनियों ने मोदी को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, और सोशल मीडिया तथा आईटी सेल का उपयोग करके उनके प्रचार-प्रसार को और तेज किया गया। यह सभी पहलू मिलकर मोदी की सत्ता को सुदृढ़ करने में निर्णायक सिद्ध हुए





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