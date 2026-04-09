मोदी का बंगाल में TMC पर हमला: 'गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे', युवाओं को धोखे का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में TMC सरकार पर तीखा हमला बोला, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। हल्दिया में युवाओं को धोखे का आरोप लगाया, जबकि असम में कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) सरकार पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में व्याप्त गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि TMC ने बंगाल में निर्ममता की सारी हदें पार कर दी हैं और राज्य को विकास से कोसों दूर कर दिया है। उन्होंने जनता से वादा किया कि 4 मई के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) सत्ता में आएगी, तो हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बंगाल

में TMC का भय नहीं, बल्कि भाजपा का भरोसा चलेगा।\अपनी जनसभा में मोदी ने बंगाल की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि देश 100 रुपये कमाता है, तो बंगाल का योगदान केवल 5 से 6.5 रुपये रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के आम आदमी की आमदनी लगातार कम हो रही है, जबकि TMC के नेता और मंत्रियों के बंगले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने TMC सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है।\इससे पहले, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ही हल्दिया में एक और जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने TMC सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि TMC ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है, प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर दिया है और उनके सपनों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि इन पार्टियों ने बंगाल को धोखा दिया है और लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया है। इस दौरान, उन्होंने आरजी कर अस्पताल केस की पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ का भी जिक्र किया, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।\पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है, और राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हल्दिया, जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, भाजपा के लिए एक मजबूत गढ़ माना जाता है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 में से 8 सीटें जीती थीं, और 2024 के आम चुनावों में भी इस जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी।\इसके अतिरिक्त, खबर है कि असम में मतदान से एक दिन पहले उदलगुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन दैमारी ने पार्टी छोड़ दी है, हालांकि पार्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं सौंपा है। चुनाव आयोग के अनुसार, दैमारी का नाम EVM में बना रहेगा, और मतदाता अभी भी उन्हें वोट दे सकते हैं।\अन्य खबरों में, पुडुचेरी में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई, जबकि केरल में भाजपा को लेकर नकारात्मक भावनाएं हैं। गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा, बिहार में आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है, और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में सुनेत्रा पवार की जीत तय मानी जा रही है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल TMC गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चुनाव भाजपा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पश्चिम बंगाल चुनाव: खरगे का 'तीसरा विकल्प', TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोपकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल चुनावों में TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस को एक 'तीसरा विकल्प' बताया। पार्टी ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े वादे करते हुए घोषणापत्र जारी किया।

Read more »

'दफा हो जाओ' vs 'चुप रहो': बंगाल चुनाव पर CEC और डेरेक ओ'ब्रायन की तीखी नोकझोकपश्चिम बंगाल चुनाव से पहले TMC नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'दफा हो जाओ' कहने का गंभीर आरोप लगाया है।

Read more »

'Get Lost...', TMC डेलीगेशन का CEC पर आरोप- बात सुनने से इनकारपश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग पर TMC ने बड़ा आरोप लगाया है. मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे TMC डेलीगेशन ने आरोप लगाते हुए कहा, CEC ने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया. साथ CEC पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमको चले जाने के कहा गया.

Read more »

TMC का आरोप- चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया: SIR पर आपत्ति जताने गए थे; EC ने कहा- इस बार बंगाल में चुनाव भ...West Bengal TMC MP Derek OBrien alleges EC meeting cut short over voter list deletion. Follow Latest Updates.

Read more »

चुनाव आयोग ने एक्स पर लिखा- 'TMC को दो टूक', मच गया बवाल, केजरीवाल-अखिलेश भी कूदेपश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर से EC बनाम TMC हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने टीएमसी के एक पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. इस पोस्ट में EC ने TMC के लिए 'दो टूक' शब्द लिखा है.

Read more »

पानीहाटी में चुनावी प्रचार के दौरान TMC और BJP कार्यकर्ताओं में झड़प, तनावबंगाल के पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमाया, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। भाजपा ने प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि तृणमूल ने इसे भाजपा का स्टंट बताया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, चुनाव अधिकारी ने डीएम से रिपोर्ट मांगी।

Read more »