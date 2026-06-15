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मोनालिसा‑फरमान खान की शादी को लेकर जान‑से‑मारने की धमकियों का खुलासा, पुलिस से मदद की गुहार

समाजिक News

मोनालिसा‑फरमान खान की शादी को लेकर जान‑से‑मारने की धमकियों का खुलासा, पुलिस से मदद की गुहार
मोनालिसाफरमान खानधमकी संदेश
📆15-06-2026 03:53:00
📰rpbreakingnews
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मोनालिसा और फरमान खान ने नए वीडियो में जीवन‑घातक धमकियों का पर्दाफाश किया, जिसमें गोली मारने और जान‑से‑मारने की गंभीर घृणा भरी बातें शामिल हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश, यूपी और केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग की, जबकि मोनालिसा के जन्म‑प्रमाण‑पत्र विवाद की सुनवाई जारी है।

मोनालिसा और फरमान खान के बीच चल रहे विवादी शादिएँ विवाद ने फिर से एक बार सामाजिक मंचों में हलचल मचा दी है। प्रसिद्ध सोशल मीडिया हस्ती मोनालिसा ने हाल ही में एक नया वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें वह और उनका पति फरमान खान दोनों ने उन थ्रेट मैसेजों का खुलासा किया है जो उन्हें लगातार मिल रहे हैं। इस वीडियो में दोनों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से जीवन घातक धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें गोली मार देने, जान से मारने और धार्मिक आक्रमण के भाव स्पष्ट रूप से झलके हैं। मोनालिसा ने कहा, "मैंने किसी जानवर से नहीं, बल्कि इंसान से ही शादी की है और मेरे लिए सभी धर्म समान हैं, फिर भी हमें ऐसी घिनौनी धमकियां मिल रही हैं।" फरमान ने भी अपने फोन पर पढ़े गए संदेश को दिखाते हुए कहा, " मोनालिसा को गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मारेंगे, तुमने पाकिस्तान से शादी कर ली है।" यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहाँ कई उपयोगकर्ता इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और दोनों को सुरक्षा की तत्काल सहायता की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र के विवाद से जुड़ी वैधानिक सुनवाई मध्य प्रदेश के न्यायालय में चल रही है, जबकि शादिएँ के बाद से ही उनके माता-पिता ने इस रिश्ते को लेकर असंतोष जताया था। मोनालिसा ने पहले भी कहा था कि वह सभी धर्मों को समान मानती हैं और फरमान से अपने सच्चे प्यार की घोषणा की थी। हालांकि, इस विवाह के बाद से ही कई धार्मिक और सामाजिक समूहों ने उनके खिलाफ विरोधी आक्रोश दिखाना शुरू किया, जिससे दोनों को लगातार तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अब दोनों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, यह आशा जताते हुए कि कानून उनके पक्ष में सख्त कदम उठाएगा और इस प्रकार की हिंसक धमकियों को रोकने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करेगा। इस मामले की लोकप्रियता और सार्वजनिक रुचि को देखते हुए, कई मीडिया हाउस और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर इस पर बहस छिड़ गई है। कई टिप्पणीकारों ने इस स्थिति को धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक मानते हुए, महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में दर्शाया है। वहीं, कुछ समूह अभी भी इस शादी को धार्मिक अपमान मानते हुए, धारा 295(2) के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस जटिल परिदृश्य में, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की सक्रिय भागीदारी ही इस मुद्दे को सुलझाने की कुंजी बन सकती है, ताकि किसी भी नागरिक को उसके जीवन, संकल्प या व्यक्तिगत चुनाव के आधार पर हिंसक धमकियों का सामना न करना पड़े। सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना इस मामले का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए.

मोनालिसा और फरमान खान के बीच चल रहे विवादी शादिएँ विवाद ने फिर से एक बार सामाजिक मंचों में हलचल मचा दी है। प्रसिद्ध सोशल मीडिया हस्ती मोनालिसा ने हाल ही में एक नया वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें वह और उनका पति फरमान खान दोनों ने उन थ्रेट मैसेजों का खुलासा किया है जो उन्हें लगातार मिल रहे हैं। इस वीडियो में दोनों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से जीवन घातक धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें गोली मार देने, जान से मारने और धार्मिक आक्रमण के भाव स्पष्ट रूप से झलके हैं। मोनालिसा ने कहा, "मैंने किसी जानवर से नहीं, बल्कि इंसान से ही शादी की है और मेरे लिए सभी धर्म समान हैं, फिर भी हमें ऐसी घिनौनी धमकियां मिल रही हैं।" फरमान ने भी अपने फोन पर पढ़े गए संदेश को दिखाते हुए कहा, "मोनालिसा को गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मारेंगे, तुमने पाकिस्तान से शादी कर ली है।" यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहाँ कई उपयोगकर्ता इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और दोनों को सुरक्षा की तत्काल सहायता की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र के विवाद से जुड़ी वैधानिक सुनवाई मध्य प्रदेश के न्यायालय में चल रही है, जबकि शादिएँ के बाद से ही उनके माता-पिता ने इस रिश्ते को लेकर असंतोष जताया था। मोनालिसा ने पहले भी कहा था कि वह सभी धर्मों को समान मानती हैं और फरमान से अपने सच्चे प्यार की घोषणा की थी। हालांकि, इस विवाह के बाद से ही कई धार्मिक और सामाजिक समूहों ने उनके खिलाफ विरोधी आक्रोश दिखाना शुरू किया, जिससे दोनों को लगातार तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अब दोनों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, यह आशा जताते हुए कि कानून उनके पक्ष में सख्त कदम उठाएगा और इस प्रकार की हिंसक धमकियों को रोकने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करेगा। इस मामले की लोकप्रियता और सार्वजनिक रुचि को देखते हुए, कई मीडिया हाउस और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर इस पर बहस छिड़ गई है। कई टिप्पणीकारों ने इस स्थिति को धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक मानते हुए, महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में दर्शाया है। वहीं, कुछ समूह अभी भी इस शादी को धार्मिक अपमान मानते हुए, धारा 295(2) के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस जटिल परिदृश्य में, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की सक्रिय भागीदारी ही इस मुद्दे को सुलझाने की कुंजी बन सकती है, ताकि किसी भी नागरिक को उसके जीवन, संकल्प या व्यक्तिगत चुनाव के आधार पर हिंसक धमकियों का सामना न करना पड़े। सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना इस मामले का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए

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मोनालिसा फरमान खान धमकी संदेश धर्म्विरोध पुलिस मदद

 

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