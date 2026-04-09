मोनालिसा भोसले मामला: NCST की जांच में नाबालिग, FIR दर्ज, कई सवाल

खरगोन जिले की मोनालिसा भोसले मामले में नया मोड़, NCST की जांच में नाबालिग होने की पुष्टि। फरमान खान के साथ विवाह के समय उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। अपहरण सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज। राजनीतिक और अन्य पहलुओं पर भी सवाल। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ( NCST ) की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा, जो पारधी जनजाति से ताल्लुक रखती है, नाबालिग है। दावा किया गया है कि केरल में फरमान खान के साथ शादी के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से चर्चा में आई थी, और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। मामले की शुरुआत अधिवक्ता प्रथम दुबे

की 17 मार्च 2026 को आयोग में की गई शिकायत से हुई। इस शिकायत के बाद, आयोग के आदेश पर एक जांच दल गठित किया गया जिसने केरल से लेकर महेश्वर तक दस्तावेजों और तथ्यों की गहन जांच की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज पाई गई। इस जानकारी के आधार पर, 11 मार्च 2026 को हुई शादी के समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि केरल में विवाह पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए जन्म प्रमाण पत्र में एक अलग जन्म तिथि अंकित थी। जांच टीम ने इस विसंगति को संदिग्ध मानते हुए संबंधित दस्तावेजों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।\आयोग की सिफारिश के बाद, महेश्वर थाने में मोनालिसा के अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के आईजी अनुराग ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी मोनालिसा के विवाह मामले में हस्तक्षेप किया है और खरगोन एसपी को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में राजनीतिक और अन्य पहलुओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ संगठनों और राजनेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है और संबंधित पक्षों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयोग और पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होना बाकी है, जिससे इस मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस और आयोग दोनों ही हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मोनालिसा के भविष्य और न्याय के लिए सही निष्कर्ष तक पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है।\इस मामले ने समाज में बाल विवाह और नाबालिगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर उजागर किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि नाबालिगों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन एक गंभीर अपराध है। इस मामले में, जांच एजेंसियां सबूतों को इकट्ठा करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए गहनता से काम कर रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। समाज को भी इस तरह के मामलों के प्रति जागरूक रहने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। मोनालिसा का मामला एक सबक है कि हमें बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जागरूकता और कानून का पालन कितना जरूरी है। इस मामले की पूरी जांच के बाद, उम्मीद है कि न्याय होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही, समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में काम करें और बच्चों को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य प्रदान करें





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