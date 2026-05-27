मोरक्को ने 2025 में सूखे और पशुकमी के बाद बकरीद पर कुर्बानी पर रोक लगाई, एक साल बाद 2026 में धूमधाम से ईद मनाई गई। राजा मुहम्मद षष्ठ की अР decisión पशुधन संरक्षण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए ले सकते थे। अब सुधार के साथ मोरक्को लोग कपड़े, भोजन और परिवार के साथ त्योहार का जश्न मना रहे हैं।

मोरक्को ने अपने देश में लगातार पड़ रहे गंभीर सूखे और जानवरों की भारी कमी को देखते हुए पिछले साल बकरीद यानी ईद-अल-अधा के दौरान पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। यह फैसला 2025 के लिए एक अपील के रूप में पेश किया गया था, जिसका आशय यह था कि रोक कार्यक्रम को भोजन दान, दरिद्रों की सहायता और अधिक इबादत के माध्यम से बदला जाए। राजा मुहम्मद षष्ठ ने इस विधिकरण को अपनी राय से मंजूरी दी थी। कई सालों से कम वर्षा के कारण मोरक्को में कृषि, चारा और पशुपालन प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भेड़ और बकरियों की आबादी में तेजी से गिरावट आई थी। सरकार चिंतित थी कि पारंपरिक नivisible Qurbani के दौरान ऐसे बड़े पैमाने पर जानवरों की बलिदानiation से भीड़ बढ़ेगी और पशुधन संख्या में और कमी आ सकती है, जिससे एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता था। धार्मिक विद्वानों ने इस रोक का समर्थन किया और कहा कि इस कठिन परिस्थिति में बर्दাস্ত करने और दान करने का मौका मिलना अच्छा है। अब एक साल बाद मौसम में सुधार आने के बाद मोरक्को ने 2026 में बकरीद का पूरा त्योहार लेकर धूमधाम से जश्न मना सकता है। 27 मई 2026 को वहां लोगों ने ईद की नमाज अदा की, पशुओं की कुर्बानी की और परिवार के साथ त्योहार का जश्न मनाया। मोरक्को में इस बार त्योहार की रौनक देखने को मिली, बाजारों में चहल-पहल थी, लोग नए कपड़े पहनें थे और मस्जिदों में भीड़ दिख रही थी। पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में अधिक उत्साह दिख रहा था, क्योंकि 2025 का फैसला उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी विचलनकारी था। यह तो सालाना बकरीद पर कई मुस्लिम देशों में कमी के आधार पर बैन लगता है, लेकिन मोरक्को का मामला इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम देशों में यह पशु बलिदान करना बेहद पवित्र धार्मिक रिवाज माना जाता है। इसलिए एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा ऐसा पैमाने पर रोक लगाना खुद में बड़ी बात थी। अब एक साल बाद की मुलाकात में, मोरक्को में बाकरीद की कुर्बानी को फिर से शुरू करने पर लोग उत्साहित हैं.

मोरक्को ने अपने देश में लगातार पड़ रहे गंभीर सूखे और जानवरों की भारी कमी को देखते हुए पिछले साल बकरीद यानी ईद-अल-अधा के दौरान पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। यह फैसला 2025 के लिए एक अपील के रूप में पेश किया गया था, जिसका आशय यह था कि रोक कार्यक्रम को भोजन दान, दरिद्रों की सहायता और अधिक इबादत के माध्यम से बदला जाए। राजा मुहम्मद षष्ठ ने इस विधिकरण को अपनी राय से मंजूरी दी थी। कई सालों से कम वर्षा के कारण मोरक्को में कृषि, चारा और पशुपालन प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भेड़ और बकरियों की आबादी में तेजी से गिरावट आई थी। सरकार चिंतित थी कि पारंपरिक नivisible Qurbani के दौरान ऐसे बड़े पैमाने पर जानवरों की बलिदानiation से भीड़ बढ़ेगी और पशुधन संख्या में और कमी आ सकती है, जिससे एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता था। धार्मिक विद्वानों ने इस रोक का समर्थन किया और कहा कि इस कठिन परिस्थिति में बर्दাস্ত करने और दान करने का मौका मिलना अच्छा है। अब एक साल बाद मौसम में सुधार आने के बाद मोरक्को ने 2026 में बकरीद का पूरा त्योहार लेकर धूमधाम से जश्न मना सकता है। 27 मई 2026 को वहां लोगों ने ईद की नमाज अदा की, पशुओं की कुर्बानी की और परिवार के साथ त्योहार का जश्न मनाया। मोरक्को में इस बार त्योहार की रौनक देखने को मिली, बाजारों में चहल-पहल थी, लोग नए कपड़े पहनें थे और मस्जिदों में भीड़ दिख रही थी। पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में अधिक उत्साह दिख रहा था, क्योंकि 2025 का फैसला उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी विचलनकारी था। यह तो सालाना बकरीद पर कई मुस्लिम देशों में कमी के आधार पर बैन लगता है, लेकिन मोरक्को का मामला इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम देशों में यह पशु बलिदान करना बेहद पवित्र धार्मिक रिवाज माना जाता है। इसलिए एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा ऐसा पैमाने पर रोक लगाना खुद में बड़ी बात थी। अब एक साल बाद की मुलाकात में, मोरक्को में बाकरीद की कुर्बानी को फिर से शुरू करने पर लोग उत्साहित हैं





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