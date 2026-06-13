मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' अब घर बैठे देखें!

मोहनलाल की लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करने के बाद अब डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म जॉर्जकुट्टी और उनके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है।

मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म ' दृश्यम 3 ' अभी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर ही रही है कि इसकी ओटीटी रिलीज की घोषणा हो चुकी है। ' दृश्यम 3 ' को अब घर बैठे आराम से भी देखा जा सकता है। इसे कब और कहां देखें!

मोहनलाल की लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करने के बाद अब डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म जॉर्जकुट्टी और उनके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म का तीसरा पार्ट दर्शकों की भारी उम्मीदों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। सिनेमाघरों में मिली सफलता के बाद, मेकर्स ने अब इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म जल्द ही आप ओटीटी पर देख सकेंगे।और उनके परिवार की तस्वीरें शेयर करते हुए, प्लेटफॉर्म ने फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की रिलीज डेट बताई। उनके कैप्शन में लिखा था, 'जॉर्जकुट्टी और उनका परिवार आपका इंतजार कर रहा है #Drishyam3OnPrime, 18 जून।' इस घोषणा से पुष्टि हुई कि 'दृश्यम 3' 18 जून से Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी। यह फिल्म कई जगहों पर चल रही है, हालांकि बड़े पर्दे पर तीन हफ्ते गुजरने के बाद इसकी कमाई में कमी आई है। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने भारत में 22वें दिन 26 लाख रुपये (नेट) कमाए। यह पिछले दिन हुई 37 लाख रुपये (नेट) की कमाई के मुकाबले लगभग 29.7 प्रतिशत की गिरावट है। भारत में इसकी कुल नेट कमाई अभी 107.96 करोड़ रुपये है, जबकि भारत में ग्रॉस कमाई 125.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। विदेशों में ग्रॉस कलेक्शन अभी 111.65 करोड़ रुपये है। 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में कुल 236.89 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए हैं। अब यह फिल्म दुनिया भर में 237 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से बस कुछ लाख रुपये ही दूर है।ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, 'जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा किरदार है जो कई सालों से दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है और उस प्यार की मैं बहुत कद्र करता हूं। दर्शक 'दृश्यम' से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि रहस्य के अलावा, यह परिवार, प्यार और मुश्किल हालात में रहने की एक बहुत ही मानवीय कहानी है। मैं उन दर्शकों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतने सालों तक जॉर्ज कुट्टी को इतना प्यार दिया है और मैं बहुत खुश हूं कि 'दृश्यम 3' अब प्राइम वीडियो के जरिए दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेगी।'जीथू जोसेफ की लिखी और निर्देशित यह फिल्म मोहनलाल, मीना और सिद्दीकी को फिर से एक साथ लाती है और दर्शकों को जॉर्ज कुट्टी और उनके परिवार की दुनिया में वापस ले जाती है। इस फिल्म को पेन स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज ने पेश किया है और इसे एंटनी पेरुम्बावूर ने प्रोड्यूस किया है।कनिका सिंह नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन में सीनियर डिजीटल कंटेंट प्रोड्यूसर (Senior Digital content producer) हैं। वे नवभारत टाइम्स की 'एंटरटेनमेंट' (Entertainment) टीम से जुड़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में उनका 7 साल लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम किया है। कनिका ने फरवरी 2022 में नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन जॉइन किया था। उन्‍होंने पिछले 4 साल में फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म रिव्यू, ओपिनियन, रियलिटी शोज और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज जैसे काम किए हैं। इसके अलावा, कनिका ने अपने करियर में हेल्थ, टेक्‍नोलॉजी और लाइफस्टाइल जैसी बीट पर भी काम किया है। बड़ी फिल्मों के ट्रेलर की कॉपी तैयार करना हो, या ट्रेंडिंग खबरों से लेकर ब्रेकिंग पर काम करना हो, कम समय में कॉपी बनाकर पब्लिश करना कनिका की पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- फिल्मों को लेकर चल रही हाइप और यूथ पर इसके असर की एनालिसिस कॉपी तैयार करना, वायरल ट्रेंड वाली खबरों पर काम करना, हर फिल्म पर अपने नजरिए से ओपिनियन लिखना, बिग बॉस शो को तीन महीने फॉलो करना और इस पर लगातार यूनिक कॉपी बनाना। पत्रकारिता अनुभव: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आउटपुट डेस्क और डिजिटल मीडिया में 7 साल से कार्यरत कनिका सिंह ने साल 2018 से VNR Digital media से करियर की शुरुआत की। फिर नवभारत टाइम्स के साथ फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हुए बाद में बॉलीवुड शादीज डॉट कॉम में एंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए काम किया। इसके बाद नवभारत टाइम्स से फिर से जुड़ने का मौका मिला, जहां करियर की लंबी पारी की शुरुआत हुई। कनिका ने साल 2019 में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान, एंकरिंग से लेकर नुक्कड़ नाटक, पपेट्री शो, स्किट परफॉर्मेंस दी और स्किल्ड राइटिंग पर फोकस किया। इसके बाद 2021 में राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कन्युनिकेशन में मास्टर्स किया। 2018 में जर्नलिज्म में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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