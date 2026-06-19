मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल: भारतीय विरासत पर पाकिस्तान के दावे का विश्लेष

मोहनजोदड़ो से मिली प्राचीन डांसिंग गर्ल मूर्ति की हमाला बनाते हुए पाकिस्तान के दावों और भारत के सहेजने की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता की इस अद्भुत कलाकृति का ऐतिहासिक महत्व, विवाद और विश्व स्तर पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेष।

मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत कलाकृति है जिसकी ओर विश्व ध्यान केंद्रित कर चुका है। यह लोहे की एक छोटी मूर्ति है जिसमें एक युवती का नृत्य दर्शक दिखाया गया है। उसका पोज और हाथों की मुद्रा उनकी आत्मविश्वास और नृत्य में लीनता का प्रतिबिंब करती हैं। बहुत प्रभावशाली इस लड़की के पीछे पाकिस्तान फिर से पड़ा है। वजह यह है कि अब उसका नाम पूरी दुनिया में है।वह महज चार इंच की है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। वह नाचती है, जिस पर पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, मगर पाकिस्तान के कठमुल्लाओं को ये बेहद नागवार गुजरती है। इसीलिए पहले उस लड़की को ठुकरा दिया, मगर अब वो चाहते हैं कि ये लड़की उन्हें मिल जाए, मगर भारत ने उस लड़की को प्यार से सहेज रखा है। उसे इज्जत बख्शी, किताबों में रुतबा दिया और अब पूरी दुनिया में वह भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। हाल ही में इसे लेकर तब विवाद हो गया, जब NCERT की क्लास 9 की किताब में डांसिंग गर्ल के ऊपरी हिस्से को ढका हुआ दिखाया था। विवाद बढ़ने पर इसे फिर से जैसी मूर्ति है, वैसी ही छाप दी गई।द क्लासिक न्यू यॉर्कर के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही खोज में मिली इस मूर्ति ने पाकिस्तान में भी बेचैनी पैदा कर दी थी। बंटवारे के समय, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों के बंटवारे पर बातचीत हो रही थी, तो अधिकारी हड़प्पा की कलाकृतियों को लेकर भी आपस में उलझ गए थे। पाकिस्तान ने ' डांसिंग गर्ल ' के बजाय एक पुरुष 'प्रीस्ट-किंग' (पुरोहित-राजा) की मूर्ति को चुना। बाएं पैर का आगे की ओर झुकाव और दाएं पैर का पीछे की ओर झुकाव, हाथों की मुद्रा, चेहरे के भाव और ऊपर उठा हुआ सिर, ये सभी नृत्य में पूरी तरह लीन होने का संकेत देते हैं। शायद यह उन शुरुआती शैलियों में से एक थी जिसमें नाटक को नृत्य के साथ और संवाद को शारीरिक मुद्राओं के साथ मिलाया जाता था। उस समय की जीवनशैली में यह कोई असामान्य बात नहीं था कि युवती को नग्न दिखाया गया है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के कला और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है.

मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत कलाकृति है जिसकी ओर विश्व ध्यान केंद्रित कर चुका है। यह लोहे की एक छोटी मूर्ति है जिसमें एक युवती का नृत्य दर्शक दिखाया गया है। उसका पोज और हाथों की मुद्रा उनकी आत्मविश्वास और नृत्य में लीनता का प्रतिबिंब करती हैं। बहुत प्रभावशाली इस लड़की के पीछे पाकिस्तान फिर से पड़ा है। वजह यह है कि अब उसका नाम पूरी दुनिया में है।वह महज चार इंच की है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। वह नाचती है, जिस पर पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, मगर पाकिस्तान के कठमुल्लाओं को ये बेहद नागवार गुजरती है। इसीलिए पहले उस लड़की को ठुकरा दिया, मगर अब वो चाहते हैं कि ये लड़की उन्हें मिल जाए, मगर भारत ने उस लड़की को प्यार से सहेज रखा है। उसे इज्जत बख्शी, किताबों में रुतबा दिया और अब पूरी दुनिया में वह भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। हाल ही में इसे लेकर तब विवाद हो गया, जब NCERT की क्लास 9 की किताब में डांसिंग गर्ल के ऊपरी हिस्से को ढका हुआ दिखाया था। विवाद बढ़ने पर इसे फिर से जैसी मूर्ति है, वैसी ही छाप दी गई।द क्लासिक न्यू यॉर्कर के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही खोज में मिली इस मूर्ति ने पाकिस्तान में भी बेचैनी पैदा कर दी थी। बंटवारे के समय, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों के बंटवारे पर बातचीत हो रही थी, तो अधिकारी हड़प्पा की कलाकृतियों को लेकर भी आपस में उलझ गए थे। पाकिस्तान ने 'डांसिंग गर्ल' के बजाय एक पुरुष 'प्रीस्ट-किंग' (पुरोहित-राजा) की मूर्ति को चुना। बाएं पैर का आगे की ओर झुकाव और दाएं पैर का पीछे की ओर झुकाव, हाथों की मुद्रा, चेहरे के भाव और ऊपर उठा हुआ सिर, ये सभी नृत्य में पूरी तरह लीन होने का संकेत देते हैं। शायद यह उन शुरुआती शैलियों में से एक थी जिसमें नाटक को नृत्य के साथ और संवाद को शारीरिक मुद्राओं के साथ मिलाया जाता था। उस समय की जीवनशैली में यह कोई असामान्य बात नहीं था कि युवती को नग्न दिखाया गया है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के कला और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है





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