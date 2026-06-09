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मोहन यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार मीना‍क्षी नटराजन के नामांकन को खारिज करने को षड्यंत्र बताया

Politics News

मोहन यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार मीना‍क्षी नटराजन के नामांकन को खारिज करने को षड्यंत्र बताया
मध्य प्रदेशराज्यसभा चुनावमीना‍क्षी नटराजन
📆09-06-2026 17:35:00
📰NBT Hindi News
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मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मीना‍क्षी नटराजन का नामांकन आपराधिक मामलों को छिपाने के कारण रद्द हो गया, जिससे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और बीजेपी की जीत की संभावना स्पष्ट की।

मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीना‍क्षी नटराजन का नामांकन विधिक कारणों से खारिज कर दिया गया, इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहन टिप्पणी की। मंगलवार को हुई स्कूटनी में रिटर्निंग अधिकारी ने यह घोषणा की कि नटराजन ने अपने आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी थी, जिससे उनका नामांकन रद्द हो गया। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव , साथ ही कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेता, प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने अपने ही उम्मीदवार के साथ षड्यंत्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव की संभावित हार की चेतना पहले ही हो चुकी थी और इसलिए उसने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपा कर जनता को धोखा दिया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर अब बीजेपी की जीत का अनुमान लगाना आसान हो गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नामांकन के समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों की सच्ची जानकारी देनी होती है, जिससे मतदाता को सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नटराजन ने फॉर्म में तेलंगाना के एक आपराधिक मामले को छिपाया था, जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने साक्ष्य के आधार पर उजागर कर नियुक्त किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने उस साक्ष्य को पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नामांकन में हुई इस चूक ने कांग्रेस की पारदर्शिता को गंभीर रूप से धूमिल कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को कांग्रेस के भीतर आत्ममंथन की जरूरत के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि पार्टी को अपनी रणनीति और नैतिकता पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना उसी प्रकार है जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार के डर से अपने उम्मीदवार का पर्चा आखिरी दिन वापस करवा दिया था, जिससे पार्टी की विश्वसनीयता क्षीण हुई। इस विवाद के बीच, पत्रकार पवन कुमार तिवारी, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने इस घटना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में सहारा समय में इंटर्नशिप से की, तथा बाद में विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य किया। आज वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट टीम में सक्रिय हैं और इस प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को जनता तक सटीक और त्वरित पहुँचाने का काम करते हैं। तिवारी ने कहा कि वैध प्रक्रियाओं का उल्लंघन न केवल किसी भी पार्टी की छवि को बिगाड़ता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी जड़ें भी कमजोर होती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सभी राजनीतिक संगठनों से अपील की कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दें, ताकि मतदाता का भरोसा बना रहे और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे.

मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीना‍क्षी नटराजन का नामांकन विधिक कारणों से खारिज कर दिया गया, इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहन टिप्पणी की। मंगलवार को हुई स्कूटनी में रिटर्निंग अधिकारी ने यह घोषणा की कि नटराजन ने अपने आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी थी, जिससे उनका नामांकन रद्द हो गया। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने अपने ही उम्मीदवार के साथ षड्यंत्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव की संभावित हार की चेतना पहले ही हो चुकी थी और इसलिए उसने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपा कर जनता को धोखा दिया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर अब बीजेपी की जीत का अनुमान लगाना आसान हो गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नामांकन के समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों की सच्ची जानकारी देनी होती है, जिससे मतदाता को सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नटराजन ने फॉर्म में तेलंगाना के एक आपराधिक मामले को छिपाया था, जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने साक्ष्य के आधार पर उजागर कर नियुक्त किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने उस साक्ष्य को पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नामांकन में हुई इस चूक ने कांग्रेस की पारदर्शिता को गंभीर रूप से धूमिल कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को कांग्रेस के भीतर आत्ममंथन की जरूरत के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि पार्टी को अपनी रणनीति और नैतिकता पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना उसी प्रकार है जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार के डर से अपने उम्मीदवार का पर्चा आखिरी दिन वापस करवा दिया था, जिससे पार्टी की विश्वसनीयता क्षीण हुई। इस विवाद के बीच, पत्रकार पवन कुमार तिवारी, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने इस घटना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में सहारा समय में इंटर्नशिप से की, तथा बाद में विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य किया। आज वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट टीम में सक्रिय हैं और इस प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को जनता तक सटीक और त्वरित पहुँचाने का काम करते हैं। तिवारी ने कहा कि वैध प्रक्रियाओं का उल्लंघन न केवल किसी भी पार्टी की छवि को बिगाड़ता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी जड़ें भी कमजोर होती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सभी राजनीतिक संगठनों से अपील की कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दें, ताकि मतदाता का भरोसा बना रहे और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे

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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव मीना‍क्षी नटराजन मोहन यादव भाजपा

 

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