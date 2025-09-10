मोहन भागवत की 75वीं जयंती

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 75 वर्ष के हो रहे हैं। उन्होंने संगठन को 16 वर्षों से गुजारा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 75 वर्ष के हो रहे हैं। वे 16 वर्षों से अधिक समय से संघ के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में शीर्ष पद पर हैं। 11 सितंबर, 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जन्मे मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें बालासाहेब के नाम से जाना जाता है, आरएसएस के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। बालासाहेब आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक थे जो 20 वर्षों से अधिक समय तक शीर्ष पर रहे। वहीं संघ के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने 32 वर्षों से अधिक

समय तक हिंदुत्व संगठन का नेतृत्व किया। भागवत ने लगभग 50 वर्ष पहले आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया था और मार्च 2009 में वह इसके सरसंघचालक बने। उनके पिता मधुकरराव भागवत भी एक प्रचारक थे। प्रचारक आरएसएस का पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है। भागवत ने कुछ मौकों पर सार्वजनिक जीवन में लोगों के 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बारे में टिप्पणियां की थी। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि उनका सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, जो 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, या उन्होंने स्वयं ही अपने पद से हटने का संकेत दिया था। हालांकि, उन्होंने हाल ही में यह स्पष्ट करके अटकलों पर विराम लगा दिया कि वह केवल दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले के बयान का हल्के-फुल्के अंदाज में उल्लेख कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने संगठन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पिछले महीने विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यान शृंखला के दौरान अपनी टिप्पणियों पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, हम जीवन में किसी भी समय सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं और जब तक संघ चाहेगा, तब तक काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा या किसी और को सेवानिवृत्त होना चाहिए। संघ में स्वयंसेवकों को काम दिया जाता है, चाहे वह चाहें या नहीं। हम वही करते हैं जो संघ हमें करने के लिए कहता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

मोहन भागवत आरएसएस हिंदुत्व जयंती सरसंघचालक

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल... एक बार में ले जा सकेगा 55 विमानभारत पहला परमाणु-संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल विकसित करेगा, जो 65-75 हजार टन का होगा. 6 अगस्त 2025 को जारी TPCR-2025 योजना में EMALS, TEDBF विमान और 55 विमानों की क्षमता बताई गई है. यह चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा. निर्माण कोचीन शिपयार्ड में 2030 के दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा.

और पढो »

हरियाणा की युवा पीढ़ी करेगी विरासत की हिफाजत, 75 ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर जानेंगे इतिहासहरियाणा सरकार नारनौल को विरासत नगरी के रूप में विकसित करने जा रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत 18 सितंबर को 75 ऐतिहासिक स्थलों पर कार्यक्रम होंगे जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल से करेंगे। इस दौरान ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा सफाई अभियान चलाया जाएगा और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सरकार नागरिकों की भागीदारी...

और पढो »

सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी! बीज खरीदने पर मिलेगी 75% सब्सिडीबिहार सरकार की सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को खेती के लिए सब्जियों के बीज खरीदने पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत लौकी, गाजर, टमाटर, मटर, मूली, पालक, भिंडी समेत कई तरह के सब्जी बीज पर छूट मिलेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा.

और पढो »

देहरादून में अर्चना का 75 साल पुराना घर, दिखाई आलीशान प्रॉपर्टी की एक झलकबॉलीवुड एक्ट्रेस और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की अर्चना पूरन सिंह यूट्यूब पर फेमस हो गई हैं. अर्चना हर दिन अपना नया व्लॉग पोस्ट करती हैं, जिसमें उनके परिवार को देखा जाता है.

और पढो »

रोहतास के इटवां गांव में ताला तोड़कर आभूषण, कीमती सामान, नगदी सहित 75 लाख की संपत्ति चोरीरोहतास के बिक्रमगंज में दावथ थाना क्षेत्र के इटवां गांव में एक बड़ी चोरी हुई। व्यवहार न्यायालय सासाराम के पेशकार चंदन कुमार के घर से 75 लाख की संपत्ति चोरी हो गई जिसमें आभूषण कीमती सामान और नगदी शामिल है। उनके माता-पिता घर बंद कर अमेरिका गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही...

और पढो »

Mohan Bhagwat Birthday: 75 वर्ष के हुए मोहन भागवत, संघ के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुखराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 75 वर्ष के हो रहे हैं। वह 16 वर्षों से अधिक समय से संघ के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में शीर्ष पर हैं। 11

और पढो »