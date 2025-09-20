मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है।

मोहनलाल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार : फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की। यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को दिया जाएगा। मोदी सरकार ने कहा कि मोहनलाल ने एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में भारतीय सिनेमा के

लिए अनुकरणीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने प्रशंसा की कि उनकी अद्भुत प्रतिभा, कड़ी मेहनत, विविधता और दृढ़ता भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य एक अध्याय है। मोहनलाल को 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार मिलेगा। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अब तक कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दो बार और विशेष जूरी पुरस्कार श्रेणी में चार बार पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा, मोहनलाल ने निर्माता के रूप में 'वनप्रस्थम' फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा, मोहनलाल को कई केरल राज्य पुरस्कार भी मिले हैं। इसके साथ ही, फिल्मफेयर पुरस्कार उनके लिए कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार ने मोहनलाल को फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए पहले ही पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। हाल ही में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने से उनका सम्मान और बढ़ गया है। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने पर, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने खुशी व्यक्त की। पवन ने कहा कि वह अभिनय के माध्यम से सहजता पर जोर देने वाले एक अभिनेता हैं और उन्होंने विभिन्न भूमिकाएँ निभाकर पाँच राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पवन ने यह भी कहा कि तेलुगु में अभिनीत कुछ फिल्मों, यहां तक ​​कि डब की गई फिल्मों के साथ, मोहनलाल तेलुगु लोगों के और करीब आ गए हैं। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक.. खेल, मनोरंजन, राजनीति, शिक्षा, नौकरियां, स्वास्थ्य, जीवनशैली.. A से Z तक सभी प्रकार की खबरें तेलुगु में प्राप्त करने के लिए अभी Zee Telugu News ऐप डाउनलोड करें। दारला हरीश.. Zee Telugu News डिजिटल मीडिया में एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों के अनुभव के साथ, वह 2025 से मनोरंजन, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, खेल और राजनीति से संबंधित समाचार लिख रहे हैं। उन्होंने पहले प्रमुख मीडिया संगठनों में काम किया है। विजय एंटनी: नचाव विजय भाई.. खाते में एक और हिट, फिल्म रिलीज से पहले भिखारी ने 4 मिनट की फिल्म दिखाई..!! दशहरा अवकाश विस्तार Ind Vs Oman Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या का शानदार कैच देखा.. मैच का टर्निंग मोमें





