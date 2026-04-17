मोहम्मद सिराज का बड़ा बयान: बॉलिंग रिदम और फील्डिंग पर की बात, गुजरात को जीत के करीब पहुंचाया

गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी वापसी, बॉलिंग रिदम और फील्डिंग को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी फॉर्म वापस पाई और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेल ा गया। इस रोमांचक मैच में गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कोलकाता को 180 रनों पर रोक दिया। सिराज ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 23 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उन्होंने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन को खाता खोले बिना पवेलियन भेजकर टीम को शुरू में ही बड़ा झटका दिया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सिराज ने अपने खेल और

फॉर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद सिराज ने अपनी बॉलिंग रिदम में वापसी पर बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें अपनी लय पाने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। उन्होंने कहा, 'वर्ल्ड कप के दौरान मैंने शुरू में सिर्फ एक मैच खेला। उसके बाद मुझे सही मैच रिदम नहीं मिली। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। इसलिए शुरू में मुझे वह रिदम नहीं मिल रही थी जो मैं चाहता था। लेकिन पिछले दो मैचों में मेरी रिदम वापस आ गई है।' उन्होंने अपने वापसी के तरीके को भी साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने बॉलिंग वीडियो, खासकर रन-अप के, को देखकर अपनी कमी को पहचाना। 'मैं अपने कमरे में गया और अपने बॉलिंग वीडियो देखे, खासकर अपने रन-अप के। क्योंकि बॉलिंग पूरी तरह से रन-अप रिदम के बारे में है। वहीं मुझे एहसास हुआ कि क्या कमी थी। इन पिछले दो मैचों में मेरी रिदम अच्छी रही है,' सिराज ने जोड़ा। सिराज ने खेल में विज़ुअलाइज़ेशन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक भावनाओं के हावी होने पर भी, अपने सफल प्रोसेस पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। 'विज़ुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब आप 100% देते हैं, तो कभी-कभी इमोशन हावी हो जाते हैं। इसलिए मेरा माइंडसेट इस बात पर फोकस करना है कि मेरे लिए क्या काम आया है और मुझे अब तक सफलता दिलाई है। मैं उसी प्रोसेस पर टिका रहता हूं।' उन्होंने अहमदाबाद की पिच को भी नई गेंद से गेंदबाजी के लिए काफी मददगार बताया। 'यह बहुत अच्छा विकेट था। नई बॉल के साथ हमारा मेन काम जितना हो सके सही एरिया में बॉलिंग करना था। वहां से बॉल सीम कर रही थी। हमारा प्लान स्ट्रिक्ट था। अगर हम कुछ रन दे देते, तो ठीक था, जब तक हम अपने एरिया में टिके रहते। यह हमारे लिए बहुत अच्छा विकेट था,' उन्होंने कहा। सिराज ने अपनी फील्डिंग को लेकर भी आत्मविश्वास जताया और कहा कि वह हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करते हैं। 'आज हमेशा की तरह बहुत अच्छे कैच! मैं सबसे अच्छा फील्डर हूं, मेरा मकसद फील्ड में जितना हो सके उतना योगदान देना है। तो यह अच्छा था बहुत अच्छे कैच। यह वैसा ही रहता है। कोई बदलाव नहीं है।' उन्होंने टीम भावना और सकारात्मकता को एक लंबे टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण बताया। 'उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं लेकिन एक टीम के तौर पर हम हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सभी में पॉजिटिव एनर्जी है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक लंबा टूर्नामेंट है। हाई-प्रेशर वाले खेलों में इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक-दूसरे को सपोर्ट करना और पॉजिटिविटी बनाए रखना हर खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है,' सिराज ने निष्कर्ष निकाला। मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य दिया। कैमरन ग्रीन की अर्धशतकीय पारी (79 रन) की बदौलत केकेआर 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना पाई। ग्रीन के अलावा रॉवमेन पॉवेल (27) और टिम सीफर्ट (19) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात की ओर से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा को 2-2 सफलताएं मिलीं





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