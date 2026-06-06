मोहम्मद अजमल सिद्दीकी का टीएमसी से इस्तीफा, अभिषेक बनर्जी पर निशाना

टीएमसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और पार्टी में असंतोष का जिक्र किया।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व के प्रति नाराजगी को दर्शाता है। सिद्दीकी ने अपने इस्तीफे के पत्र में पार्टी के कामकाज के माहौल और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक भावना कमजोर हो गई है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की चिंताओं को अनसुना कर दिया जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब टीएमसी को पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आंतरिक कलह और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव शामिल हैं। सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। उन्होंने पार्टी को दिए गए अपने समय और ऊर्जा का उल्लेख करते हुए कहा कि वे हमेशा संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के हित में काम करते रहे हैं। लेकिन काफी विचार-विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पार्टी के साथ अपना जुड़ाव जारी नहीं रख सकते। उन्होंने पार्टी में कामकाज के माहौल को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। लोकतांत्रिक भावना जो कभी बातचीत और मिलकर फैसले लेने को बढ़ावा देती थी, वह अब काफी कमजोर हो गई है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की वास्तविक चिंताएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, जिससे पार्टी के पक्के सदस्यों में निराशा बढ़ रही है। सिद्दीकी ने विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और काम करने के तरीके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के तहत काम करना मुश्किल लगा, क्योंकि पार्टी के मामलों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत को लेकर उनके नजरिये ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां लंबे समय से काम कर रहे और वफादार सदस्य खुद को कमतर और हाशिए पर महसूस करते हैं। इससे पार्टी में आंतरिक असंतोष और बढ़ गया है। टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में पार्टी की पकड़ को देखते हुए। सिद्दीकी के इस्तीफे से अल्पसंख्यक मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों को उजागर कर दिया है, जो आगामी चुनावों से पहले टीएमसी के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व के प्रति नाराजगी को दर्शाता है। सिद्दीकी ने अपने इस्तीफे के पत्र में पार्टी के कामकाज के माहौल और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक भावना कमजोर हो गई है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की चिंताओं को अनसुना कर दिया जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब टीएमसी को पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आंतरिक कलह और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव शामिल हैं। सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। उन्होंने पार्टी को दिए गए अपने समय और ऊर्जा का उल्लेख करते हुए कहा कि वे हमेशा संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के हित में काम करते रहे हैं। लेकिन काफी विचार-विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पार्टी के साथ अपना जुड़ाव जारी नहीं रख सकते। उन्होंने पार्टी में कामकाज के माहौल को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। लोकतांत्रिक भावना जो कभी बातचीत और मिलकर फैसले लेने को बढ़ावा देती थी, वह अब काफी कमजोर हो गई है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की वास्तविक चिंताएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, जिससे पार्टी के पक्के सदस्यों में निराशा बढ़ रही है। सिद्दीकी ने विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और काम करने के तरीके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के तहत काम करना मुश्किल लगा, क्योंकि पार्टी के मामलों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत को लेकर उनके नजरिये ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां लंबे समय से काम कर रहे और वफादार सदस्य खुद को कमतर और हाशिए पर महसूस करते हैं। इससे पार्टी में आंतरिक असंतोष और बढ़ गया है। टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में पार्टी की पकड़ को देखते हुए। सिद्दीकी के इस्तीफे से अल्पसंख्यक मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों को उजागर कर दिया है, जो आगामी चुनावों से पहले टीएमसी के लिए चिंता का विषय हो सकता है





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