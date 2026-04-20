मोहला-मानपुर में पूर्व नक्सलियों का नया आगाज़: कौशल विकास से बुनी जा रही है आत्मनिर्भरता की नई इबारत

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली अब हथियार छोड़कर हुनर की राह पर चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्हें सोलर तकनीक का प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में दशकों से चली आ रही नक्सली हिंसा की विभीषिका अब शांति और विकास की नई इबारत में तब्दील हो रही है। कभी बंदूक के साये में जीने वाले और नक्सल संगठनों का हिस्सा रहे लोग अब मुख्यधारा में लौटकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रभावी पुनर्वास नीति का असर अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते पूर्व नक्सलियों का समाज के साथ जुड़ाव न केवल आसान हो रहा है, बल्कि वे

स्वावलंबन की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पांच ऐसे पूर्व नक्सलियों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर शांति का मार्ग चुना था और अब वे एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इन पूर्व नक्सलियों को केवल मुख्यधारा में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र सोलर एनर्जी है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए अत्यंत प्रासंगिक है। इन युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का एक ठोस आधार भी प्रदान करेगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी मेहनत और हुनर के दम पर समाज में अपनी खोई हुई पहचान पुनः प्राप्त कर सकें और परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें। अपने अनुभव साझा करते हुए सरेंडर करने वाली आरती तुलावी ने बताया कि पिछले बीस वर्षों से वे भटकते हुए एक ऐसे रास्ते पर थे, जिसका अंत केवल तबाही था। उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक नीतियों ने उन्हें प्रेरित किया कि वे वापस घर लौटें। आज उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके हाथ में अब बंदूकों की जगह तकनीक के औजार हैं, जो उनके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। वहीं, जीवन तुलावी ने कहा कि समाज में सम्मान के साथ जीने का जो अवसर उन्हें मिला है, वह किसी वरदान से कम नहीं है। जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकार के अनुसार, जिले में कुल 136 नक्सल पीड़ित परिवारों और पूर्व नक्सलियों की पहचान की गई है, जिनमें से शुरुआती चरण में पांच लोगों को कुशल बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। यह पहल न केवल उन व्यक्तियों के जीवन को बदल रही है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का एक नया मॉडल भी पेश कर रही है, जो अन्य लोगों को भी सही राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा





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