मोहाली मर्डर केस: पूर्व प्रेमी ने महिला सहकर्मी को चाकू से 30 बार वार, हत्या और आत्महत्या की कोशिश

मोहाली के फेज-11 इलाके में एक निजी कंपनी के ऑफिस में पूर्व प्रेमी ने महिला सहकर्मी को चाकू से 30 बार वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी और पीड़िता पहले रिलेशनशिप में थे और दोनों मूल रूप से पटियाला के रहने वाले थे.

मोहाली के फेज-11 इलाके में एक निजी कंपनी के ऑफिस के अंदर हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय डिंपल नाम की महिला कर्मचारी की उसके पूर्व साथी और सहकर्मी हरविंदर मान उर्फ हैरी ने चाकू मारकर हत्या कर दी.

वारदात के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की. पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी और पीड़िता पहले रिलेशनशिप में थे और दोनों मूल रूप से पटियाला के रहने वाले थे. डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बाल के अनुसार डिंपल और हरविंदर मान एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे. दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और कभी रिलेशनशिप में भी थे.

करीब छह महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद आरोपी लगातार डिंपल से दोबारा रिश्ता जोड़ने और पैचअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिंपल उससे दूरी बनाए हुए थी. जानकारी के मुताबिक, दोनों पिछले करीब तीन साल से एक ही पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में काम कर रहे थे. सेक्टर-66 के पास स्थित इस ऑफिस में गुरुवार शाम कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था.

इसी दौरान हरविंदर ऑफिस पहुंचा और कुछ देर बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए. पुलिस जांच के अनुसार, बहस के दौरान आरोपी ने अपने पास रखा चाकू निकाला और डिंपल पर पीछे से हमला कर दिया. उसने महिला पर ताबड़तोड़ 25 से 30 बार चाकू से वार किए.

ज्यादातर वार गर्दन और दिल के आसपास किए गए. अचानक हुए इस हमले से ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी चाकू से अपनी गर्दन और सीने पर वार किए. बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की.

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी का इलाज जारी है. उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी के ठीक होते ही उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा. मृतका के माता-पिता ने पुलिस को बयान दिया है कि उनकी बेटी की हत्या के लिए आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. पुलिस ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाने के साथ-साथ CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है. पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसे जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

शुरुआती जांच में मामला पुराने प्रेम संबंध, ब्रेकअप और एकतरफा दबाव से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.





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मोहाली मर्डर केस पूर्व प्रेमी महिला सहकर्मी चाकू से वार हत्या और आत्महत्या की कोशिश

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