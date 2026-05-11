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मौजाबाद गांव के युवक ने रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर रोजाना यातायात नियम तोड़, यातायात पुलिस ने छह चालान काट दिए effetto

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मौजाबाद गांव के युवक ने रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर रोजाना यातायात नियम तोड़, यातायात पुलिस ने छह चालान काट दिए effetto
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📆11-05-2026 18:48:00
📰Dainik Jagran
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मौजाबाद गांव के घर के बाहर खड़ी रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल में फरीदाबाद के पास रहने वाले युवक की नंबर प्लेट।

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मौजाबाद गांव का रहने वाला एक युवक अपनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर गुरुग्राम के रहने वाले युवक की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाकर लगातार यातायात नियमों को तोड़ रहा था। यातायात पुलिस ने छह चालान काट दिए। चालान कटने का संदेश जब गुरुग्राम में निवासी असली वाहन मालिक के मोबाइल पर गया तो वह चौंक गया, क्योंकि वह कभी फरीदाबाद में गया ही नहीं था। एक चालान में गांव मौजाबाद का पता लिखा मिला तो असली वाहन मालिक उस गांव में पहुंचा। वहां गांववासियों से पूछताछ करते हुए एक युवक के घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में खड़ी रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर उसकी मोटरसाइकिल वाली नंबर प्लेट लगी थी। उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। मोटरसाइकिल के फरीदाबाद में छह चालान कटे हुए मिले गुरुग्राम के करणी का नंगला निवासी शिकायतकर्ता का नाम प्रदीप है। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी भाई कपिल के नाम रजिस्टर्ड रायल इनफील्ड चलाता है। पिछले छह महीने से उसके भाई के मोबाइल फोन पर फरीदाबाद में चालान कटने के मैसेज आ रहे थे। उसकी मोटरसाइकिल के फरीदाबाद में छह चालान कटे हुए मिले।.

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मौजाबाद गांव का रहने वाला एक युवक अपनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर गुरुग्राम के रहने वाले युवक की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाकर लगातार यातायात नियमों को तोड़ रहा था। यातायात पुलिस ने छह चालान काट दिए। चालान कटने का संदेश जब गुरुग्राम में निवासी असली वाहन मालिक के मोबाइल पर गया तो वह चौंक गया, क्योंकि वह कभी फरीदाबाद में गया ही नहीं था। एक चालान में गांव मौजाबाद का पता लिखा मिला तो असली वाहन मालिक उस गांव में पहुंचा। वहां गांववासियों से पूछताछ करते हुए एक युवक के घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में खड़ी रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर उसकी मोटरसाइकिल वाली नंबर प्लेट लगी थी। उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। मोटरसाइकिल के फरीदाबाद में छह चालान कटे हुए मिले गुरुग्राम के करणी का नंगला निवासी शिकायतकर्ता का नाम प्रदीप है। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी भाई कपिल के नाम रजिस्टर्ड रायल इनफील्ड चलाता है। पिछले छह महीने से उसके भाई के मोबाइल फोन पर फरीदाबाद में चालान कटने के मैसेज आ रहे थे। उसकी मोटरसाइकिल के फरीदाबाद में छह चालान कटे हुए मिले।

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