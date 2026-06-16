मौत के मुंह से लौटे 20 भारतीय नाविक: अमेरिकी हमले का शिकार हुआ MT जलवीर, क्रू मेंबर्स ने सुनाई आपबीती

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने रेस्क्यू किया, भारतीय दूतावास और ओमान सरकार ने सहायता की। क्रू ने आभार जताया। यह लगातार तीसरा हमला था, जिसमें तीन नाविक मारे गए।

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए तेल टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने उनका रेस्क्यू किया था और भारतीय दूतावास तथा ओमान सरकार ने मिलकर उनकी मदद की। क्रू सदस्यों ने अपनी वापसी पर राहत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय मिली सहायता ने उनकी जान बचाई। मस्कट में भारतीय राजदूत प्रशांत पिसे ने सभी 20 सदस्यों से उनके भारत लौटने से पहले मुलाकात की और उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे मुसीबत में फंसे हर भारतीय नागरिक को तुरंत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बचाए गए नाविकों ने विशेष रूप से ओमान ी प्राधिकारियों और भारतीय मिशन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। MT जलवीर के कैप्टन सुबोध ने बताया कि ओमान ी नेवी ने उनका रेस्क्यू किया और उसके बाद भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में रहा। शिपिंग कंपनी ने भी हर संभव मदद दी। 11 जून से 14 जून तक सभी 20 क्रू सदस्यों को होटल में रखा गया और फिर उन्हें सुरक्षित भारत भेजा गया। पोत के सेकेंड ऑफिसर नाजिम ने कहा कि दूतावास, ओमान सरकार और कंपनी के सहयोग और आम लोगों की दुआओं की बदौलत वे अपने परिजनों से मिल पाए। उन्होंने संकट के समय में समन्वित कार्रवाई की सराहना की। ग्यारह जून 2026 को यह हमला ओमान के एक बंदरगाह के पास हुआ। यह ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की तीसरी घटना थी। इससे पहले आठ जून को अमेरिकी बलों ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT मैरिवेक्स को निष्क्रिय किया, जिसके 24 भारतीय नाविक ों को बचा लिया गया। बुधवार को उन्होंने एक अन्य टैंकर MT सेटेबेलो पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नाविक ों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इन तीनों हमलों को अमेरिकी नौसेना की ओर से बताया। इस घटना ने हिंद महासागर में भारतीय नाविक ों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित देशों से नागरिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है.

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए तेल टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने उनका रेस्क्यू किया था और भारतीय दूतावास तथा ओमान सरकार ने मिलकर उनकी मदद की। क्रू सदस्यों ने अपनी वापसी पर राहत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय मिली सहायता ने उनकी जान बचाई। मस्कट में भारतीय राजदूत प्रशांत पिसे ने सभी 20 सदस्यों से उनके भारत लौटने से पहले मुलाकात की और उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे मुसीबत में फंसे हर भारतीय नागरिक को तुरंत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बचाए गए नाविकों ने विशेष रूप से ओमानी प्राधिकारियों और भारतीय मिशन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। MT जलवीर के कैप्टन सुबोध ने बताया कि ओमानी नेवी ने उनका रेस्क्यू किया और उसके बाद भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में रहा। शिपिंग कंपनी ने भी हर संभव मदद दी। 11 जून से 14 जून तक सभी 20 क्रू सदस्यों को होटल में रखा गया और फिर उन्हें सुरक्षित भारत भेजा गया। पोत के सेकेंड ऑफिसर नाजिम ने कहा कि दूतावास, ओमान सरकार और कंपनी के सहयोग और आम लोगों की दुआओं की बदौलत वे अपने परिजनों से मिल पाए। उन्होंने संकट के समय में समन्वित कार्रवाई की सराहना की। ग्यारह जून 2026 को यह हमला ओमान के एक बंदरगाह के पास हुआ। यह ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की तीसरी घटना थी। इससे पहले आठ जून को अमेरिकी बलों ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT मैरिवेक्स को निष्क्रिय किया, जिसके 24 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। बुधवार को उन्होंने एक अन्य टैंकर MT सेटेबेलो पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इन तीनों हमलों को अमेरिकी नौसेना की ओर से बताया। इस घटना ने हिंद महासागर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित देशों से नागरिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है





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