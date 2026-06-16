Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

मौत के मुंह से लौटे 20 भारतीय नाविक: अमेरिकी हमले का शिकार हुआ MT जलवीर, क्रू मेंबर्स ने सुनाई आपबीती

राष्ट्रीय News

मौत के मुंह से लौटे 20 भारतीय नाविक: अमेरिकी हमले का शिकार हुआ MT जलवीर, क्रू मेंबर्स ने सुनाई आपबीती
भारतीय नाविकअमेरिकी हमलाओमान
📆16-06-2026 08:20:00
📰NBT Hindi News
88 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने रेस्क्यू किया, भारतीय दूतावास और ओमान सरकार ने सहायता की। क्रू ने आभार जताया। यह लगातार तीसरा हमला था, जिसमें तीन नाविक मारे गए।

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए तेल टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने उनका रेस्क्यू किया था और भारतीय दूतावास तथा ओमान सरकार ने मिलकर उनकी मदद की। क्रू सदस्यों ने अपनी वापसी पर राहत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय मिली सहायता ने उनकी जान बचाई। मस्कट में भारतीय राजदूत प्रशांत पिसे ने सभी 20 सदस्यों से उनके भारत लौटने से पहले मुलाकात की और उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे मुसीबत में फंसे हर भारतीय नागरिक को तुरंत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बचाए गए नाविकों ने विशेष रूप से ओमान ी प्राधिकारियों और भारतीय मिशन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। MT जलवीर के कैप्टन सुबोध ने बताया कि ओमान ी नेवी ने उनका रेस्क्यू किया और उसके बाद भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में रहा। शिपिंग कंपनी ने भी हर संभव मदद दी। 11 जून से 14 जून तक सभी 20 क्रू सदस्यों को होटल में रखा गया और फिर उन्हें सुरक्षित भारत भेजा गया। पोत के सेकेंड ऑफिसर नाजिम ने कहा कि दूतावास, ओमान सरकार और कंपनी के सहयोग और आम लोगों की दुआओं की बदौलत वे अपने परिजनों से मिल पाए। उन्होंने संकट के समय में समन्वित कार्रवाई की सराहना की। ग्यारह जून 2026 को यह हमला ओमान के एक बंदरगाह के पास हुआ। यह ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की तीसरी घटना थी। इससे पहले आठ जून को अमेरिकी बलों ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT मैरिवेक्स को निष्क्रिय किया, जिसके 24 भारतीय नाविक ों को बचा लिया गया। बुधवार को उन्होंने एक अन्य टैंकर MT सेटेबेलो पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नाविक ों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इन तीनों हमलों को अमेरिकी नौसेना की ओर से बताया। इस घटना ने हिंद महासागर में भारतीय नाविक ों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित देशों से नागरिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है.

ओमान के तट पर अमेरिकी हमले का शिकार हुए तेल टैंकर MT जलवीर के सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ओमान नेवी ने उनका रेस्क्यू किया था और भारतीय दूतावास तथा ओमान सरकार ने मिलकर उनकी मदद की। क्रू सदस्यों ने अपनी वापसी पर राहत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय मिली सहायता ने उनकी जान बचाई। मस्कट में भारतीय राजदूत प्रशांत पिसे ने सभी 20 सदस्यों से उनके भारत लौटने से पहले मुलाकात की और उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे मुसीबत में फंसे हर भारतीय नागरिक को तुरंत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बचाए गए नाविकों ने विशेष रूप से ओमानी प्राधिकारियों और भारतीय मिशन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। MT जलवीर के कैप्टन सुबोध ने बताया कि ओमानी नेवी ने उनका रेस्क्यू किया और उसके बाद भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में रहा। शिपिंग कंपनी ने भी हर संभव मदद दी। 11 जून से 14 जून तक सभी 20 क्रू सदस्यों को होटल में रखा गया और फिर उन्हें सुरक्षित भारत भेजा गया। पोत के सेकेंड ऑफिसर नाजिम ने कहा कि दूतावास, ओमान सरकार और कंपनी के सहयोग और आम लोगों की दुआओं की बदौलत वे अपने परिजनों से मिल पाए। उन्होंने संकट के समय में समन्वित कार्रवाई की सराहना की। ग्यारह जून 2026 को यह हमला ओमान के एक बंदरगाह के पास हुआ। यह ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की तीसरी घटना थी। इससे पहले आठ जून को अमेरिकी बलों ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT मैरिवेक्स को निष्क्रिय किया, जिसके 24 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। बुधवार को उन्होंने एक अन्य टैंकर MT सेटेबेलो पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इन तीनों हमलों को अमेरिकी नौसेना की ओर से बताया। इस घटना ने हिंद महासागर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित देशों से नागरिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

भारतीय नाविक अमेरिकी हमला ओमान बचाव MT जलवीर

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TMC के 20 सांसदों का NCPI से विलय: पार्टी का इतिहास और वर्तमान स्थितिTMC के 20 सांसदों का NCPI से विलय: पार्टी का इतिहास और वर्तमान स्थितित्रिपुरा में 2023 विधानसभा चुनाव में महज 822 वोट पाने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (NCPI) अब 20 विलयित सांसदों के साथ एक बड़ी शक्ति बन गई है। यह विलय ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की क्रियाओं का परिणाम है। NCPI की स्थापना 2023 में हुई थी और उसे केवल 1.13 लाख रुपये का चंदा मिला था। विलय के बाद केंद्रीय सरकार में NDA का दो-तिहाई बहुमत और कठोरता के लिए परिसीमन बिल पर चर्चा जारी है।
Read more »

NCPI: 2023 में पंजीकरण और सिर्फ 822 वोट, अब पार्टी के 20 सांसद; जानिए क्या है एनसीपीआई का इतिहासNCPI: 2023 में पंजीकरण और सिर्फ 822 वोट, अब पार्टी के 20 सांसद; जानिए क्या है एनसीपीआई का इतिहासNCPI: जानिए क्या है नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने किया विलय know All About Nationalist Citizens Party of india
Read more »

एनसीपीआई में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदएनसीपीआई में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदएनसीपीआई के अध्यक्ष उत्तिया कुंडू ने कहा है कि वे फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में इस पर बयान जारी किया जाएगा. राजनीति के जानकारों का कहना है कि बागी सांसदों के लिए एनसीपीआई फिलहाल एक कानूनी सहूलियत वाला संगठनात्मक मंच है, लेकिन यह उनकी दीर्घकालीन राजनीतिक मंजिल नहीं हो सकता.
Read more »

एनसीपीआई बन गई 20 सांसदों वाली पार्टी, तृणमूल बागियों के विलय सेएनसीपीआई बन गई 20 सांसदों वाली पार्टी, तृणमूल बागियों के विलय सेतृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सदस्यों के विलय से नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी आफ इंडिया (एनसीपीआई) एक 20 सांसदों वाली पार्टी बनने को तैयार है। एनसीपीआई के पास केवल 75 रुपये कैश है और यह लोकसभा चुनाव लड़े बिना ही छठी सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है।
Read more »

20 लाख रुपये का लोन दे रही सरकार, फटाफट ऐसे करें अप्‍लाई, ये है प्रॉसेस20 लाख रुपये का लोन दे रही सरकार, फटाफट ऐसे करें अप्‍लाई, ये है प्रॉसेसपीएम मुद्रा योजना के तहत आप 20 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ काम करने की आवश्‍यकता होगी, आइए जानते हैं विस्‍तार से...
Read more »

Bigg Boss 20: क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर निशाना साधने वाला यह रैपर बनेगा सलमान के शो का हिस्सा? जानिए डिटेलBigg Boss 20: क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर निशाना साधने वाला यह रैपर बनेगा सलमान के शो का हिस्सा? जानिए डिटेलSalman Khan Show Bigg Boss 20: चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी के साथ प्रतिभागियों के नामों को लेकर भी चर्चा
Read more »



Render Time: 2026-06-16 11:19:53