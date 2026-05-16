मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने आपसी सहमति से तलाक लिया, फिर से फॉलो करने लगीं

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार अनफॉलो कर अपनी अलग होने की घोषणा अलग-अलग इशारा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया। हालांकि, उनके रिश्ते के बारे में अभी सत्य और कुछ पुराने रिश्तों को लेकर सम्बन्धित बयान जारी किया गया है। इस पोस्ट के माध्यम से वे अपने आप को और कायाकल्प के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते में आयी दरार को भांपने से पहले ही फैंस ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने साफ किया है कि वे इस मुश्किल वक्त में आपसी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी नई राह में भी एक-दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते को अहमियत देना जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर अपने अलग होने की घोषणा करने के कुछ ही दिन बाद, मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक बार फिर से एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया है। कपल का यह कदम यह दिखाता है कि भले ही वे पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अलग होने की इस पूरी प्रक्रिया को वे बेहद गरिमापूर्ण तरीके से और बिना किसी कड़वाहट के निभाना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, 'हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला किया है। हालांकि शादी का रिश्ता खत्म होने के बावजूद वे भविष्य में अपनी दोस्ती को अहमियत देना जारी रखेंगे.

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते में आयी दरार को भांपने से पहले ही फैंस ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने साफ किया है कि वे इस मुश्किल वक्त में आपसी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी नई राह में भी एक-दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते को अहमियत देना जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर अपने अलग होने की घोषणा करने के कुछ ही दिन बाद, मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक बार फिर से एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया है। कपल का यह कदम यह दिखाता है कि भले ही वे पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अलग होने की इस पूरी प्रक्रिया को वे बेहद गरिमापूर्ण तरीके से और बिना किसी कड़वाहट के निभाना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, 'हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला किया है। हालांकि शादी का रिश्ता खत्म होने के बावजूद वे भविष्य में अपनी दोस्ती को अहमियत देना जारी रखेंगे





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