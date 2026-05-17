मौनी रॉय, सूरज नांबियार फिर से फॉलो करने लगें हैं, अलग होने की घोषणा के बाद

मौनी रॉय और सूरज नांबियार एक-दूसरे को फॉलो करने लगे हैं, जैसा कि वे भीड़ के किसी भी झूठी कहानी और गलत बात के कारण मीडिया के कुछ लोगों के बारे में अलग होने की घोषणा के बाद. एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार की दोस्ती को हमेशा बचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी एक-दूसरे की फॉलोइंग में दिखाई देने के बाद भी अलग होने की घोषणा की थी और उन्होंने एक-दूसरे की फॉलोइंग में वापस आने की घोषणा की हैं।
गुरुवार को दोनों के अलग होने की घोषणा , दोस्ती बनाए रखने की बातमौनी और सूरज ने शादी के तुरंत बाद फरवरी 2022 में साथ मिलकर 'अल्टीमेट गुरुस' नाम का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया। हाल ही में दोनों के अलग होने की खबरों के बीच दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। पहले नोटिस किया गया था कि मौनी और सूरज इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि, अब दोनों फिर से एक-दूसरे की फॉलोइंग लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मौनी ने अपनी शादी की तस्वीरें और सूरज के साथ पुराने पोस्ट भी अकाउंट से नहीं हटाए हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी शादी और पुराने पलों की कई तस्वीरें मौजूद हैं। वहीं, सूरज के प्रोफाइल पर मौनी से जुड़ी सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आता।गुरुवार को मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट नोट जारी कर बताया था कि वे अपनी शादी खत्म कर रहे हैं.
गुरुवार को दोनों के अलग होने की घोषणा, दोस्ती बनाए रखने की बातमौनी और सूरज ने शादी के तुरंत बाद फरवरी 2022 में साथ मिलकर 'अल्टीमेट गुरुस' नाम का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया। हाल ही में दोनों के अलग होने की खबरों के बीच दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। पहले नोटिस किया गया था कि मौनी और सूरज इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि, अब दोनों फिर से एक-दूसरे की फॉलोइंग लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मौनी ने अपनी शादी की तस्वीरें और सूरज के साथ पुराने पोस्ट भी अकाउंट से नहीं हटाए हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी शादी और पुराने पलों की कई तस्वीरें मौजूद हैं। वहीं, सूरज के प्रोफाइल पर मौनी से जुड़ी सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आता।गुरुवार को मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट नोट जारी कर बताया था कि वे अपनी शादी खत्म कर रहे हैं
मौनी रॉय सूरज नांबियार अलग होने की घोषणा फॉलो करने लगें हैं दोस्ती को हमेशा बचने की कोशिश करेंगे