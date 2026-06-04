मौसम विभाग 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया, दक्षिण-पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच सकता है

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून आज केरल में दस्तक देने की संभावना है, जिससे केरल में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मानसून के प्रभाव से भारी बारिश का अनुमान है। लोगों को सतर्क बने रहने और सुरक्षा के उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है।

आज का मौसम 4 जून: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेज हवा के साथ-साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी उठ सकती है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगमन की संभावना भी मौसम विभाग ने रखी है, जो आज ही केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून के आगमन से केरल में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी मानसून के प्रभाव से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी गर्मी के मौसम में ये मौसमी परिवर्तन जनता के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफानी आंधी-बारिश के कारण यातायात और दैनिक कार्यक्रम Prabhavit हो सकते हैं। लोगों को सतर्क रहना और अपने आप को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। केरल में मानसून की आगमन से पानी की किस्मत में सुधार की उम्मीद है, जबकि अन्य Pradesh में तूफानी हवाओं के कारण वनस्पति और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने राज्य सरकारों से सहयोग के लिए कहा है ताकिआपदा प्रबंधन में मदद मिल सके। इस गर्मी के मौसम में पानी की कमी के मुद्दे को इस बारिश से हल होने की आशा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश के कारण जलस्राव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उन्नत ऋतु में ये परिवर्तन अपेक्षाकृत सामान्य हैं, ल pericardiumजनता को जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तूफानी हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं, जिससे कचरे के टुकड़े, पत्तियाँ आदि हवा में उड़ सकते हैं। इसके अलावा, बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो। मौसम विभाग ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करें और लोगों को जागरूक करें। केरल में बारिश के कारण नदियों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्रों में जलस्राव की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगमन से पश्चिम घाट और पूर्व घाट दोनों ही क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र को फायदा होगा, लेकिन आपदाओं की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में ही मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। 17 राज्यों में जारी अलर्ट में जारी ऐलर्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन सभी राज्यों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं और अचानक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को खिड़कियों और दरवाज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए और बाहर निकलने से बचना चाहिए। तūfāni āndhi-bārish ke kāran yātāyat aur rozmarrā kārya prabhavit ho sakenge। mausam vibhag ne lokon ko sūrijyapant aur varShA ke dauraan ghar se bAhara nikalane se bachane kI sIlAh dI。 ke karNAtaka meM bhI bArish ke kAraNa jalsraav kI saMbhAvanA hai। mausam vibhag ne rAjya sarakAroM se sahAyoga ke lie kahA है। dUrie garmI ke mausam meM sUrajya panthI garmI se bacane ke lie bhI bArish kI jarUrata hai। mausam vibhag ne kaha ki agle 8 ghanToM meM tUfAnI Aandhi-bArish kI saMbhAvanA rahI hai, isalie logon ko sAvadhAnI baratane kI jarUrat hai। yaha bArish krSi kshetra ke lie upayogI hogI, lekina APAde se bachene ke lie bhI taiyArI karanI hogI.

आज का मौसम 4 जून: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेज हवा के साथ-साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी उठ सकती है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगमन की संभावना भी मौसम विभाग ने रखी है, जो आज ही केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून के आगमन से केरल में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी मानसून के प्रभाव से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी गर्मी के मौसम में ये मौसमी परिवर्तन जनता के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफानी आंधी-बारिश के कारण यातायात और दैनिक कार्यक्रम Prabhavit हो सकते हैं। लोगों को सतर्क रहना और अपने आप को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। केरल में मानसून की आगमन से पानी की किस्मत में सुधार की उम्मीद है, जबकि अन्य Pradesh में तूफानी हवाओं के कारण वनस्पति और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने राज्य सरकारों से सहयोग के लिए कहा है ताकिआपदा प्रबंधन में मदद मिल सके। इस गर्मी के मौसम में पानी की कमी के मुद्दे को इस बारिश से हल होने की आशा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश के कारण जलस्राव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उन्नत ऋतु में ये परिवर्तन अपेक्षाकृत सामान्य हैं, ल pericardiumजनता को जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तूफानी हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं, जिससे कचरे के टुकड़े, पत्तियाँ आदि हवा में उड़ सकते हैं। इसके अलावा, बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो। मौसम विभाग ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करें और लोगों को जागरूक करें। केरल में बारिश के कारण नदियों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्रों में जलस्राव की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगमन से पश्चिम घाट और पूर्व घाट दोनों ही क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र को फायदा होगा, लेकिन आपदाओं की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में ही मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। 17 राज्यों में जारी अलर्ट में जारी ऐलर्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन सभी राज्यों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं और अचानक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को खिड़कियों और दरवाज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए और बाहर निकलने से बचना चाहिए। तūfāni āndhi-bārish ke kāran yātāyat aur rozmarrā kārya prabhavit ho sakenge। mausam vibhag ne lokon ko sūrijyapant aur varShA ke dauraan ghar se bAhara nikalane se bachane kI sIlAh dI。 ke karNAtaka meM bhI bArish ke kAraNa jalsraav kI saMbhAvanA hai। mausam vibhag ne rAjya sarakAroM se sahAyoga ke lie kahA है। dUrie garmI ke mausam meM sUrajya panthI garmI se bacane ke lie bhI bArish kI jarUrata hai। mausam vibhag ne kaha ki agle 8 ghanToM meM tUfAnI Aandhi-bArish kI saMbhAvanA rahI hai, isalie logon ko sAvadhAnI baratane kI jarUrat hai। yaha bArish krSi kshetra ke lie upayogI hogI, lekina APAde se bachene ke lie bhI taiyArI karanI hogI





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

तूफानी आंधी-बारिश मौसम विभाग अलर्ट दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल बारिश 17 राज्यों में मौसम अलर्ट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दिल्ली में सूर्या जैसा खौफनाक मर्डर! 17 साल के अभिषेक को घेरकर मार डाला, चश्मदीदों का बड़ा खुलासा | Delhi Abhishek Murder Case Like Surya Pratap Eyewitness Said Thisउत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 वर्षीय अभिषेक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा है।

Read more »

अहमदाबाद पुलिस का 'मिशन फिट खाकी' सफल, 12 हफ्तों में पुलिसकर्मियों ने घटाया 17 किलो तक वजनअहमदाबाद पुलिस का 'मिशन फिट खाकी' सफल, 12 हफ्तों में पुलिसकर्मियों ने घटाया 17 किलो तक वजन

Read more »

SBI ब्रांच मैनेजर 77 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, CBI की कार्रवाईशिकायतकर्ता के नाम खाते के हस्तांतरण के बाद 35 हजार रुपये की निकासी पर लगी रोक हटाने के लिए 17 हजार रुपये अतिरिक्त रिश्वत की मांग की गई थी.

Read more »

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 17 आतंकियों का किया एनकाउंटर | Pakistan Army Eliminated 17 TerroristsEncounter Of Terrorists: पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 17 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया।

Read more »

बस्ती पुलिस भर्ती परीक्षा: 17 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नकलविहीन परीक्षा का लक्ष्य - basti police recruitment exam strict security at 17 centersबस्ती जिले में 8 जून से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। 17 केंद्रों पर 36,288 अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा और नकलविहीन आयोजन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Read more »

पंजाब में 65 लाख परिवारों को बड़ी राहत, CM सेहत योजना में शामिल हुए 17 नए इलाज; अकेले रहने वालों को भी फायदा - mukhyamantri sehat yojana expands 17 new procedures singles coveredमुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी कैशलेस इलाज मिलेगा। निजी अस्पतालों में 17 नई मेडिकल प्रक्रियाओं को मंजूरी मिली है, जिससे मरीजों को घर के नजदीक बेहतर और समय पर उपचार मिल पाएगा।

Read more »