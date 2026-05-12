मौसम खराब, बारिश, ओलावृष्टि, और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम के घटनाएं हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में

वर्तमान मौसम ने पर्यटन स्थल, किसानों और बागवानों के लिए utfordringer बना रखी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हो सकता है और 12 से 15 मई के दौरान बर्फबारी हो सकती है। लगातार बारिश और बादल छाए रहने के कारण प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम खराब रहा है और बारिश- ओलावृष्टि और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कुल छह जिलों के ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान नदी-नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है.

हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम खराब रहा है और बारिश-ओलावृष्टि और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कुल छह जिलों के ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान नदी-नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मौसम खराब बारड़ ओलावृष्टि आंधी-बारिश मौसम अपडेट परस। उत्तर प्रदेश में बारिश-ओलावृष्टि के आसार बिहार में आंधी-बारिश की संभावना उदयपुर में भीषण गर्मी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ram Mandir Bhumi Pujan Live Updates: आज राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवानाअयोध्या के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 70 साल का संकल्प आज से लेगा आकार narendramodi PMOIndia BJP4UP BJP4India myogioffice AyodhyaBhumiPujan Ayodhya AyodhyaRamMandir

Read more »

Ram Mandir Bhumi Pujan Live Updates: रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री का साष्टांग प्रणाम, चंद पलों में होगा भूमिपूजनपीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू की रामलला की पूजा, कुछ देर में करेंगे भूमि पूजन narendramodi PMOIndia BJP4UP BJP4India myogioffice AyodhyaBhumiPujan Ayodhya AyodhyaRamMandir

Read more »

Ram Mandir Bhumi Pujan Live Updates: प्रधानमंत्री ने राममंदिर की आधारशिला रखी, पूजा सम्पन्न हुईपीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला, आरएसएस प्रमुख भागवत और सीएम योगी रहे मौजूद narendramodi PMOIndia BJP4UP BJP4India myogioffice AyodhyaBhumiPujan Ayodhya AyodhyaRamMandir

Read more »

12-15 साल के बच्चों का मार्च से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन- डॉ एनके अरोड़ा15-18 आयु वर्ग का Vaccination पूरा होने के बाद सरकार मार्च में 12-15 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने के लिए नीतिगत निर्णय ले सकती है- डॉ एनके अरोड़ा COVID19 VaccinationCovid VaccineForChildren

Read more »

Horoscope : स्वातंत्र्य दिनादिवशी असं आहे 12 राशींचं भविष्य, कुणासाठी आनंदाचा तर कुणासाठी थोडा खडतर15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी कसं आहे 12 राशींचं भविष्य.

Read more »

Laid off after 15 years: ১৫ বছর পর ছাঁটাই! চাকরিহারা হতে না চাইলে অবশ্যই কী কী করবেন? খুব জরুরি ১২ সাজেশন...Laid off after 15 years, Indian techie shares 12 hard lessons that he learnt

Read more »