मौसम खराब, बारिश, ओलावृष्टि, और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम के घटनाएं हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में

वर्तमान मौसम ने पर्यटन स्थल, किसानों और बागवानों के लिए utfordringer बना रखी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हो सकता है और 12 से 15 मई के दौरान बर्फबारी हो सकती है। लगातार बारिश और बादल छाए रहने के कारण प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है।
हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम खराब रहा है और बारिश- ओलावृष्टि और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कुल छह जिलों के ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान नदी-नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है.
हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम खराब रहा है और बारिश-ओलावृष्टि और आंधी-बारिश जैसे खराब मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कुल छह जिलों के ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान नदी-नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है
मौसम खराब बारड़ ओलावृष्टि आंधी-बारिश मौसम अपडेट परस। उत्तर प्रदेश में बारिश-ओलावृष्टि के आसार बिहार में आंधी-बारिश की संभावना उदयपुर में भीषण गर्मी
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