मौसम का मिजाज: मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में दोहरे मौसम की स्थिति का अनुमान लगाया है। मैदानी इलाकों में लू चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम की दोहरी मार, मैदानी इलाकों में लू का खतरा, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में दोहरे मौसम की स्थिति का अनुमान लगाया है। जहां मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि और लू चलने की संभावना है, वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस

तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा और गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 16 अप्रैल से मौसम में बदलाव आएगा। 17 और 18 अप्रैल को राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने और लू तथा खराब मौसम की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 15 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तराखंड में भी 16 से 18 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में 14, 15 और 18 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और तापमान में लगातार वृद्धि होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं के चलने की संभावना जताई है, हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। 16 से 18 अप्रैल के बीच इन क्षेत्रों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी गर्मी का असर बढ़ेगा। दक्षिण भारत में गर्मी और उमस दोनों का असर बना रहेगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तापमान के साथ नमी बढ़ने से लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। केरल और कर्नाटक में 13 से 16 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हम आपके लिए राजनीति, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा आदि से संबंधित सभी ताज़ा खबरें लाते हैं। भारत समाचार और अन्य ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ का उपयोग करके आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपके ईमेल पते, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफ़ाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं





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