मौसम अपडेट: आंधी-बारिश का कहर जारी, IMD का नया अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। IMD ने कई राज्यों के लिए आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में मौसम का हाल और अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान यहां जानें। किसानों को हुए नुकसान की भी जानकारी।

6 अप्रैल 2026 को पूरे देश में मौसम ने अचानक करवट ली है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पंजाब सहित कई राज्यों में आंधी - बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान था कि 6 अप्रैल से आंधी - बारिश का दौर थम जाएगा, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने ताजा अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, इस सप्ताह उत्तर-पश्चिम भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ एक साथ सक्रिय होंगे, जिसके परिणामस्वरूप 7 और 8

अप्रैल को मौसम का मिजाज सबसे अधिक प्रभावित होगा। इस दौरान 12 राज्यों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज यानी 6 अप्रैल को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। 7 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 8 अप्रैल को भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से आंधी-बारिश ने कहर मचाया हुआ है। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव सहित कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक आंधी-बारिश और ओलावृष्टि जारी रहने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, 7 और 8 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में आंधी-बारिश, जबकि 8-9 अप्रैल को पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महोबा, झांसी, हमीरपुर, हरदोई और कानपुर सहित कई जिलों में सोमवार से बुधवार तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पटना, राजगीर, पूसा, भोजपुर, बक्सर, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल सहित कई जिलों में आज से 8 अप्रैल तक ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। उत्तराखंड में भी मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज राज्य में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है। 72 घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश-गरज की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मालदेवता, पंतनगर, कपकोट, चमोली, रानीचौरी जिले में बारिश के साथ बिजली गिरने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को ओलावृष्टि की संभावना है। श्योपुर, बड़वानी, शिवपुरी, इंदौर और जबलपुर (पूर्वी मध्य प्रदेश) में तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान में, पिछले दो दिनों से हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। IMD ने आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। 6–7 अप्रैल को तेज हवाएं चल सकती हैं और पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना है





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मौसम आंधी बारिश ओलावृष्टि IMD अलर्ट पूर्वानुमान

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