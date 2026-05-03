यमन के तट से दूर अज्ञात हमलावरों ने तेल टैंकर का अपहरण किया, सोमालिया की ओर मोड़ा

यमन के कोस्ट गार्ड ने शनिवार को अज्ञात हमलावरों द्वारा अदन की खाड़ी में एक तेल टैंकर के अपहरण की घटना की जानकारी दी. यह घटना यमन के तट से दूर हुई, जहां हमलावरों ने टोगो झंडे वाले तेल टैंकर 'यूरेका' पर हमला किया और इसे सोमालिया की ओर मोड़ा. कोस्ट गार्ड ने टैंकर की लोकेशन का पता लगाया है और इसे निगरानी में रखा है. चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. यमनी प्रशासन अंतरराष्ट्रीय सहयोग से टैंकर को मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है.

यमन के कोस्ट गार्ड ने शनिवार को अज्ञात हमलावरों द्वारा अदन की खाड़ी में एक तेल टैंकर के अपहरण की घटना की जानकारी दी. यह घटना यमन के तट से दूर हुई, जहां हमलावरों ने टोगो झंडे वाले तेल टैंकर 'यूरेका' पर हमला किया और इसे सोमालिया की ओर मोड़ दिया.

कोस्ट गार्ड ने टैंकर की लोकेशन का पता लगाया है और इसे निगरानी में रखा है. चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. यमनी प्रशासन अंतरराष्ट्रीय सहयोग से टैंकर को मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है. यह घटना शबवा प्रांत के पास हुई, जहां हमलावरों ने जबरन जहाज पर चढ़कर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया.

कोस्ट गार्ड ने कहा कि टैंकर की लोकेशन का पता लगाया गया है और इसे निगरानी में रखा गया है. चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल चालक दल की संख्या या उनकी नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. मरीन ट्रैफिक वेबसाइट के अनुसार, यूरेका एक टोगोलेस झंडे वाले तेल टैंकर है, जिसे मार्च के अंत में यूएई के फुजैराह बंदरगाह में देखा गया था.

सोमालिया के तट पर 2000 के दशक में समुद्री लूट बहुत आम थी, जो 2011 में चरम पर पहुंच गई थी. उस वक्त सैकड़ों जहाजों पर हमले की जानकारी मिली थी. अंतरराष्ट्रीय नौसेना तैनाती और शिपिंग कंपनियों की नई सुरक्षा रणनीतियों से इन घटनाओं में काफी कमी आई थी, लेकिन हाल के हफ्तों में फिर से हमले बढ़े हैं, जिससे अदन की खाड़ी और सोमलियाई तट पर समुद्री डकैती का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है.

यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन 'ऑपरेशन अटलांटा' की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत में तीन हमले दर्ज किए गए थे. पिछले महीने भी गारकाड बंदरगाह से सक्रिय लुटेरों ने एक टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया था. क्षेत्र में 28 फरवरी से जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण शिपिंग पहले से ही प्रभावित है. हालांकि, शनिवार को हुए इस अपहरण का उस संघर्ष से सीधा संबंध होने का कोई तत्काल संकेत नहीं मिला है.

सोमालिया के पूर्वोत्तर राज्य पुंटलांड में समुद्री लुटेरों के नए समूहों के सक्रिय होने की खबरों ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है. यमनी प्रशासन अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से टैंकर को मुक्त कराने की कोशिश में जुटा है. यह घटना समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि यह दिखाता है कि सोमालिया के तट पर फिर से समुद्री लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं.

यह भी एक चिंताजनक संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के उपायों के बावजूद, लुटेरों के नए समूह सक्रिय हो रहे हैं. यमनी और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों को इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. यह घटना यह भी दिखाती है कि समुद्री सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है. यमनी प्रशासन और अन्य संबंधित देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है.

यह भी महत्वपूर्ण है कि शिपिंग कंपनियां और जहाजों के चालक दल को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाएं. यह घटना यह भी दिखाती है कि समुद्री लूट की घटनाओं को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए. यह एक ग्लोबल मुद्दा है और इसे ग्लोबल समाधान की आवश्यकता है.

यमनी प्रशासन और अन्य संबंधित देशों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए





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