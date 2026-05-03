यमन की खाड़ी में तेल टैंकर का हाईजैक, सोमालिया की ओर ले जाया जा रहा है

यमन की खाड़ी में अज्ञात हमलावरों ने एक तेल टैंकर को हाईजैक कर लिया है, जिसे सोमालिया की ओर ले जाया जा रहा है। यह घटना समुद्री डाकुओं के फिर से सक्रिय होने का संकेत देती है। यमनी कोस्ट गार्ड ने जांच का वादा किया है और सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात की है।
सना: होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट अभी भी जारी है, जबकि अदन की खाड़ी में एक नया खतरा सामने आया है। शनिवार को यमन के तट के पास यमन की खाड़ी में अज्ञात हमलावरों ने एक तेल टैंकर यूरेका को हाईजैक कर लिया। यह टैंकर सोमालिया की ओर ले जाया जा रहा है, जो समुद्री डाकुओं के लिए कुख्यात है। यमन ी कोस्ट गार्ड ने बताया कि टैंकर को यमन के शबवा प्रांत के पास एक हथियारबंद समूह ने कब्जे में लिया। यह समूह टैंकर पर चढ़ा और उस पर नियंत्रण करके उसे सोमाली तट की तरफ ले गया। कोस्ट गार्ड ने इस हमले की जांच करने का वादा किया है और कहा कि टैंकर की जगह का पता लगाया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने और चालक दल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मरीन ट्रैफिक के अनुसार, यूरेका एक तेल टैंकर है, जिस पर टोगो का झंडा लगा हुआ है। मार्च के आखिर में यह UAE के फुजैरा बंदरगाह पर मौजूद था। इस तेल टैंकर के अगवा होने के बाद सोमालिया ई समुद्री डाकुओं का खौफ फिर से चर्चा में आ गया है। सोमालिया 2000 के दशक में अपने समुद्री डकैतों के लिए कुख्यात था। 2011 में यह अपने चरम पर था, जब सोमालिया ई तट के पास जहाजों पर सैकड़ों हमले हुए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नौसेना की तैनाती और कमर्शियल शिपिंग की नई रणनीतियों के चलते इसमें कमी आई। हालांकि, हालिया हफ्तों में सोमालिया के तटों पर हमले फिर से बढ़ गए हैं। यूरोपीय संघ की नौसेना टुकड़ी ऑपरेशन अटलांटा की सूचना सेवा के अनुसार, अप्रैल के आखिर में तीन हमलों पर नजर रखी गई। 28 फरवरी से इस इलाके में शिपिंग ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण बाधित हुई है। हालांकि, शनिवार को जहाज हाईजैक किए जाने का इस संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं प्रतीत होता है। यह घटना समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर बढ़ते चिंताजनक खतरे की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तरह के हमले समुद्री व्यापार पर गंभीर असर डाल सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दे सकते हैं। यमन और सोमालिया के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है.
सना: होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट अभी भी जारी है, जबकि अदन की खाड़ी में एक नया खतरा सामने आया है। शनिवार को यमन के तट के पास यमन की खाड़ी में अज्ञात हमलावरों ने एक तेल टैंकर यूरेका को हाईजैक कर लिया। यह टैंकर सोमालिया की ओर ले जाया जा रहा है, जो समुद्री डाकुओं के लिए कुख्यात है। यमनी कोस्ट गार्ड ने बताया कि टैंकर को यमन के शबवा प्रांत के पास एक हथियारबंद समूह ने कब्जे में लिया। यह समूह टैंकर पर चढ़ा और उस पर नियंत्रण करके उसे सोमाली तट की तरफ ले गया। कोस्ट गार्ड ने इस हमले की जांच करने का वादा किया है और कहा कि टैंकर की जगह का पता लगाया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने और चालक दल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मरीन ट्रैफिक के अनुसार, यूरेका एक तेल टैंकर है, जिस पर टोगो का झंडा लगा हुआ है। मार्च के आखिर में यह UAE के फुजैरा बंदरगाह पर मौजूद था। इस तेल टैंकर के अगवा होने के बाद सोमालियाई समुद्री डाकुओं का खौफ फिर से चर्चा में आ गया है। सोमालिया 2000 के दशक में अपने समुद्री डकैतों के लिए कुख्यात था। 2011 में यह अपने चरम पर था, जब सोमालियाई तट के पास जहाजों पर सैकड़ों हमले हुए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नौसेना की तैनाती और कमर्शियल शिपिंग की नई रणनीतियों के चलते इसमें कमी आई। हालांकि, हालिया हफ्तों में सोमालिया के तटों पर हमले फिर से बढ़ गए हैं। यूरोपीय संघ की नौसेना टुकड़ी ऑपरेशन अटलांटा की सूचना सेवा के अनुसार, अप्रैल के आखिर में तीन हमलों पर नजर रखी गई। 28 फरवरी से इस इलाके में शिपिंग ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण बाधित हुई है। हालांकि, शनिवार को जहाज हाईजैक किए जाने का इस संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं प्रतीत होता है। यह घटना समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर बढ़ते चिंताजनक खतरे की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तरह के हमले समुद्री व्यापार पर गंभीर असर डाल सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दे सकते हैं। यमन और सोमालिया के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है
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