यमन का खोया हुआ बचपन: गरीबी और गृहयुद्ध ने छीनी कासिम जैसे लाखों बच्चों की कलम

यमन में दशक भर से जारी गृहयुद्ध ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। कासिम जैसे लाखों बच्चे स्कूल जाने के बजाय परिवार का पेट भरने के लिए प्लास्टिक की बोतलें चुनने और मजदूरी करने पर मजबूर हैं।

यमन की राजधानी साना की सड़कों पर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, तो दुनिया के अन्य हिस्सों में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन 14 साल का कासिम अपने कंधे पर एक सफेद बोरा टांगकर अपने कठोर संघर्ष की शुरुआत करता है। उसके इस बोरे में कोई किताबों से भरी हुई स्कूल बैग नहीं, बल्कि प्लास्टिक की खाली बोतलें हैं, जिन्हें वह दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद इकट्ठा करता है। अल जजीरा की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, कासिम जैसे लाखों यमनी बच्चे आज गरीबी और युद्ध की ऐसी चक्की में पिस रहे हैं

जहाँ शिक्षा महज एक विलासिता बनकर रह गई है। कासिम का पूरा दिन सड़कों की खाक छानते हुए बीतता है ताकि वह शाम तक 1,500 यमनी रियाल यानी लगभग 3 डॉलर कमा सके। यह मामूली सी राशि उसके छह सदस्यों वाले परिवार के लिए एकमात्र सहारा है, जो उनके दोपहर के भोजन का प्रबंध करती है। जैसे ही दोपहर ढलती है, कासिम की जगह उसका 12 वर्षीय छोटा भाई आसिम ले लेता है ताकि परिवार के लिए रात के खाने का इंतजाम हो सके। कासिम की आँखों में अब सपने नहीं, बल्कि रोटी की फिक्र है। वह कहता है कि क्लासरूम की बेंच पर बैठने से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए काम करना ही मेरी मजबूरी है। यमन में यह विनाशकारी संकट वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जब ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी सेना के बीच गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। इस दशक भर से जारी खूनी संघर्ष ने यमन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। देश के बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है, जहाँ 2,400 से अधिक स्कूल या तो मलबे में तब्दील हो चुके हैं या उनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। शिक्षकों को वर्षों से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ठप पड़ गई है। यूनिसेफ के ताजा अनुमान बताते हैं कि यमन में लगभग 32 लाख स्कूली उम्र के बच्चे शिक्षा से दूर हैं। इसके अलावा 15 लाख विस्थापित बच्चे ऐसे हैं, जिनका स्कूल हमेशा के लिए छूट चुका है। युद्ध की विभीषिका ने माता-पिता की मानसिकता को भी बदल दिया है। कासिम के पिता अब्दू, जो खुद एक दिहाड़ी मजदूर हैं, कहते हैं कि एक भूखे बच्चे को तड़पते देखना उनके लिए स्कूल से निकले हुए बच्चे को देखने से कहीं अधिक दर्दनाक है। उन्हें लगता है कि जब यूनिवर्सिटी डिग्री वाले नौजवान निर्माण स्थलों पर मजदूरी कर रहे हैं, तो बच्चों को शिक्षा देने में समय और पैसा बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। यमन की यह त्रासदी केवल एक देश के नष्ट होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के अंधकार में खो जाने की चेतावनी है। 'सेव द चिल्ड्रन' जैसी संस्थाओं ने बार-बार आगाह किया है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो यमन के बच्चे एक कभी न खत्म होने वाले गरीबी के चक्र में फंस जाएंगे। देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी मानवीय सहायता पर जीवित है, जिससे परिवारों के लिए स्कूल की फीस भरना नामुमकिन हो गया है। जब तक स्थायी शांति बहाल नहीं होती और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता, तब तक कासिम जैसे लाखों बच्चों के हाथ में कलम की जगह प्लास्टिक की बोतलें और मजदूरी के औजार ही रहेंगे। यह न केवल यमन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गंभीर प्रश्न है कि क्या हम अपनी आंखों के सामने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? कासिम का भविष्य आज उस सड़क पर धूल फांक रहा है, जहां उसे अपने बचपन के सुनहरे दिनों का आनंद लेना चाहिए था





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