यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम में सरकारी विभागों सहित लाखों संपत्तियों पर 55 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। सरकारी विभागों पर 40 करोड़ से अधिक बकाया।

यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम का सरकारी महकमों पर शिकंजा, संपत्तियों पर 55 करोड़ का टैक्स बकाया ; वसूली ठप यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम में सरकारी विभाग ों सहित लाखों संपत्तियों पर 55 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। सरकारी विभाग ों पर 40 करोड़ से अधिक बकाया ।ब्याज में 100 प्रतिशत छूट के बावजूद बकाया संपत्ति कर दाता जमा करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। न निजी प्रतिष्ठानों के इक्का-दुक्का बकाया दार जरूर आ रहे हैं लेकिन सरकारी बकाया दारों ने पूरी तरह दूरी बनाई हुई है। 30 जून तक वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर बकाया पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी बकाया दार विभाग ने जमा नहीं करवाया। जबकि 20 से अधिक बकाया दारों पर करीब 40 करोड़ रुपये बकाया हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब से भुगतान करने वालों से 1.

5 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके हिस्से के अनुसार ब्याज वसूला जाएगा। बता दें कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी में दो लाख 17 हजार से अधिक संपत्तियां हैं। इनमें से एक लाख से अधिक बकायादार हैं।नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी में 22 वार्ड हैं। कई मामलों में प्रति संपत्ति बकाया राशि लाखों रुपये तक पहुंच चुकी है। कुछ संपत्तियों में तो स्थिति यह है कि मूल टैक्स की तुलना में ब्याज की राशि कहीं अधिक हो गई है। करीब 55 करोड़ रुपये से अधिक का प्रापर्टी टैक्स बकाया है।बकायादारों की सूची में केवल निजी संपत्तियां ही नहीं, बल्कि 20 से अधिक सरकारी विभागों के भवन भी शामिल हैं। निगम प्रशासन की ओर से इन विभागों के मुखियाओं को पूर्व में डीओ लेटर भी भेजे गए। लेकिन इसका भी खास असर देखने को नहीं मिला है। ब्याज माफी योजना के बाद अच्छी रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है।डायरेक्ट्रेट आफ सोसल जस्टिस एंपावरमेंटसंपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन जरूरी शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट उन सभी करदाताओं को मिलेगी जो अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान 30 जून तक कर देंगे। इसके साथ ही करदाताओं को प्रापर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति संबंधी जानकारी का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी करना होगा। यदि सेल्फ-सर्टिफिकेशन नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इनमें से करीब एक लाख 26 हजार संपत्तियां सत्यापित हो पाई हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के साथ-साथ नपा रादौर व साढौरा के बकायादारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के अलावा प्रापर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटएमसीवाईएनआरडाटकाम पर जाकर भी अपना टैक्स आनलाइन जमा कर सकते है। आनलाइन प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए प्रापर्टी धारक नगर निगम की वेबसाइट पर जाए। फिर बाई तरफ होम के नीचे प्रापर्टी टैक्स पर जाए। पे प्रापर्टी टैक्स नाऊ पर क्लिक करें। अपनी प्रापर्टी आइडी डालें। आइडी डालने के बाद गेट प्रापर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर व प्रापर्टी आईडी दर्ज करें। क्लिक करते ही आपकी प्रापर्टी आईडी और टैक्स का ब्यौरा आ जाएगा। इसके बाद प्रोसीड द पेमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआइ जैसे आनलाइन पेमेंट माध्यमों से प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर महाबीर प्रसाद ने कहा कि सरकारी विभागों के भवनों पर काफी प्रापर्टी टैक्स बकाया है। वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर बकाया पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दिए जाने की योजना है। लेकिन बकायादार विभाग प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इनको डीओ लेटर जारी करवाए जाएंगे





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