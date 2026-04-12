यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 20 यात्री घायल, राहत एवं बचाव कार्य जारी

मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस के पलटने से 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों की जांच जारी है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मथुरा जिले के नौहझील थाना क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन 76 पर एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। थाना प्रभारी सोनू सिंह और उपनिरीक्षक हरेंद्र तोमर अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल ों को अस्पताल पहुंचाने में तत्काल मदद की। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी इस बचाव अभियान में पुलिस का भरपूर सहयोग

किया। घायलों को बस से निकालने का काम एंबुलेंस और राहगीरों की मदद से किया गया। पुलिस ने सभी घायलों को नौहझील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस हादसे में कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें लगी हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की टीम घायलों की देखभाल में लगी हुई है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और बस के चालक की तलाश जारी है।\प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बस नोएडा से बिहार के दरभंगा के लिए जा रही थी। हादसे के बाद बस में फंसे यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को निकालने और अस्पताल पहुंचाने में लोगों ने तत्परता दिखाई। पुलिस ने एंबुलेंस का प्रबंध किया और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा। बस में सवार यात्रियों में से कुछ ने बताया कि बस की गति काफी तेज थी और अचानक नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बस में कितने यात्री सवार थे और क्या बस के सभी सुरक्षा नियम पूरे किए गए थे। फिलहाल, पुलिस घायलों की सहायता और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जा रही है।\यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और वाहनों की गति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रशासन को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही, बस ऑपरेटरों और चालकों को भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि वे घटना की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। फिलहाल, घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उनकी पूरी देखभाल कर रही है। यात्रियों के परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है





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