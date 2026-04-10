यमुना में स्टीमर पलटा: वृंदावन में हुए हादसे में 9 पर्यटकों की मौत, कई लापता

मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में एक स्टीमर पलटने से 9 पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी पर्यटक पंजाब से थे। बचाव अभियान जारी है।
मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर को यमुना नदी में एक स्टीमर पलट गया, जिसमें 30 पर्यटक सवार थे। इस हादसे में नौ पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई, जिनमें छह महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। हादसे के समय स्टीमर में सवार सभी पर्यटक पंजाब से आए थे। यह दुखद घटना दोपहर पौने तीन बजे केसी घाट पर हुई, जो श्रीबांके बिहारी मंदिर से लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना के तुरंत बाद, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ( SDRF ) और राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। स्थानीय गोताखोर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। एक गोताखोर गुलाब ने बताया कि उन्होंने लगभग 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्रत्यक्षदर्शी पर्यटक मनोहर लाल ने बताया कि वे सभी जगराओं, लुधियाना से आए थे। उन्होंने बताया कि उस समय तेज हवाएं चल रही थीं, जिसके कारण यमुना नदी के बीच में स्टीमर डगमगाने लगा और उसकी गति भी बढ़ गई। इसी दौरान स्टीमर पीपा पुल से टकरा गया और पलट गया। मौसम विभाग की वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार, उस समय वृंदावन में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। पुलिस अब लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ले रही है। पुलिस ने हादसे के बाद पर्यटकों के साथ आए लोगों से पूछताछ की है और यमुना नदी के किनारे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं।\बचाव दल ने लापता लोगों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया हुआ है। SDRF और NDRF की टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं। स्थानीय गोताखोर भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं बरती जा रही है और लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस हादसे की वजह से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हों।\इस दुखद घटना के बाद, प्रशासन ने यमुना नदी में नौका विहार के लिए सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी में नौका विहार करते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी जोखिम से बचने के लिए सतर्क रहें। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और सभी लोग लापता लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। इस दुखद हादसे ने पंजाब के जगराओं शहर में भी शोक का माहौल बना दिया है, जहां से अधिकतर पर्यटक आए थे। स्थानीय लोग मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है
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