यमुनानगर में गर्भवती महिला की नहर में कूदकर आत्महत्या, पति पर केस दर्ज

यमुनानगर में अंतरजातीय प्रेम विवाह के एक साल बाद छह माह की गर्भवती शिवानी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली. मायके पक्ष ने पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पति मनीष कश्यप के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

हरियाणा के यमुनानगर में अंतरजातीय प्रेम विवाह के एक साल बाद छह माह की गर्भवती शिवानी (24) ने पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली.

यह घटना गुरुवार शाम की है जब शिवानी घर से निकलकर सीधे नहर पर पहुंची और छलांग लगा दी. परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से करीब एक घंटे बाद शव बरामद कर लिया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जहां शुक्रवार को मायके और ससुराल पक्ष के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.

दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा. कई घंटे की बातचीत के बाद शव मायके पक्ष को सौंप दिया गया. शिवानी के पिता चंद्रपाल ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का विवाह 8 फरवरी 2025 को रतनपुरा निवासी मनीष कश्यप से प्रेम विवाह के रूप में हुआ था. यह विवाह अंतरजातीय था जिसके कारण शुरुआत में दोनों परिवारों में विवाद हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा.

कुछ समय शिवानी मायके में रही और बाद में समझौते के बाद वह ससुराल चली गई. पिछले कुछ महीनों से उसके पति और सास उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. शिवानी अपनी मां मुकेश रानी से फोन पर इस बारे में बात करती थी और परेशानी बताती थी. धीरे-धीरे उसकी बातचीत कम हो गई और वह अवसाद में चली गई.

घटना से पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ स्टेटस डाले जिनमें रिश्तों में निराशा और दर्द झलक रहा था. एक पोस्ट में लिखा था कि अफसोस होता है मुझे मेरे फैसले पर, कभी मैंने तुझको दुआओं में मांगा था. तेरा बदलता बर्ताव मुझे एहसास दिलाता है तू वो है ही नहीं जिसे मैंने चाहा था. एक अन्य पोस्ट में कहा गया था कि काश मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे साथ इतना बुरा करोगे..

कसम से रिश्ता जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेता. शिवानी छह माह की गर्भवती थी और उसकी मौत से दो जिंदगियां खत्म हो गईं. पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति मनीष कश्यप के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पोस्ट को भी सबूत के तौर पर देख रही है.

इस घटना ने अंतरजातीय विवाहों में सामाजिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना की समस्या को एक बार फिर उजागर किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे विवाहों में महिलाओं को अक्सर परिवार और समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें आत्महत्या तक ले जा सकता है. प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने और पीड़ितों को मानसिक सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है.

यमुनानगर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें. शिवानी का परिवार अब न्याय की उम्मीद कर रहा है और चाहता है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.

कई लोगों ने अंतरजातीय विवाहों को स्वीकार करने और महिलाओं को प्रताड़ित न करने की मांग की है. पुलिस जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

यमुनानगर गर्भवती आत्महत्या अंतरजातीय विवाह मानसिक प्रताड़ना पति पर केस

United States Latest News, United States Headlines