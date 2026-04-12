यमुना में नाव पलटने से 13 की मौत, बचाव कार्य जारी

यमुना में केसी घाट के पास नाव पलटने से हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है। मृतकों की पहचान हो गई है और रेस्क्यू अभियान जारी है। फारेंसिक टीम जांच कर रही है और प्रशासन ने पानी के प्रवाह को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

यमुना में केसी घाट के पास मोटरबोट पलटने से हुए हादसे में बचाव कर्मियों ने तीसरे दिन रविवार को दो और शव निकाले। इनकी शिनाख्त जगरांव निवासी ऋषभ शर्मा और दुगरी निवासी डिंकी बंसल के रूप में कर ली गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। अभी भी तीन लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में बचाव दल पूरी तरह से जुटे हुए हैं। रविवार सुबह सवा पांच बजे शुरू हुए सर्च अभियान में 250 लोगों की 24 टीमें लगी हुई थीं। इन टीमों ने पांच लापता लोगों की तलाश में दिन भर मेहनत की। ऋषभ शर्मा की जेब से एक पर्स बरामद

हुआ, जिसमें एक हजार रुपये थे। वृंदावन से गोकुल बैराज तक फैले सात अलग-अलग जोन में बंटी यमुना में एक साथ खोजबीन की गई, जिसमें दो और शव बरामद हुए। इनकी पहचान दुगरी निवासी डिंकी और जगरांव निवासी ऋषभ शर्मा के रूप में हुई। डिंकी का शव देवराहा बाबा घाट पर मिला, जबकि ऋषभ शर्मा का शव करीब छह किलोमीटर दूर चामुंडा घाट पर मिला। स्थानीय नाविकों की मदद से सर्च ऑपरेशन में शामिल बचाव दल ने दोनों शवों को यमुना से बाहर निकाला। डिंकी का शव मिलने के बाद उनके परिवार का बुरा हाल हो गया। ऋषभ की जेब से पुलिस को एक पर्स भी मिला, जिसमें एक हजार रुपये थे। इसी हादसे में डिंकी की मां मीनू बंसल की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। उनका शव शुक्रवार को हादसे के कुछ घंटे बाद ही यमुना से बरामद कर लिया गया था। इस दर्दनाक हादसे के पहले दिन 10 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। शनिवार को मानिक टंडन का शव निकाला गया था। बचाव अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने रणनीति बदली। उन्होंने यमुना को सात अलग-अलग जोन में बांट दिया है। रविवार को केसी घाट से लेकर गोकुल बैराज तक 20 किलोमीटर के दायरे में सात टीमें लगाई गईं। प्रत्येक सेक्टर में दो नावों को यमुना में उतारा गया। पांच सेक्टरों की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई, जबकि एक-एक सेक्टर एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी के जिम्मे था। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। इसके साथ ही, सभी सेक्टरों में थानेदारों को भी तैनात किया गया। तीसरे दिन फारेंसिक टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने नाव के हर हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही, घटनास्थल पर यमुना की गहराई भी मापी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन जांच-पड़ताल करने के बाद, वे अपनी पूरी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सौंपेंगे।\जिला प्रशासन ने यमुना में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यमुना में डूबे श्रद्धालुओं की तलाश में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, जानी एक्सेप और हरनौल एक्सेप से आने वाले 150-150 क्यूसेक पानी की आपूर्ति को बंद कर दिया गया। इस कदम से यमुना के जल प्रवाह की गति को कम करने में मदद मिली है, जिससे बचाव कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। सिंचाई विभाग के एक्सईएन नवीन कुमार ने बताया कि केसी घाट के पास श्रद्धालुओं की नाव डूबने की दुखद घटना के तुरंत बाद ही रात को दो नहरों से यमुना में आने वाले गंगाजल की कुल 300 क्यूसेक जलराशि को बंद कर दिया गया। वर्तमान में, केवल ओखला बैराज से 1500 क्यूसेक पानी ही यमुना में छोड़ा जा रहा है। बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, और प्रशासन इस दुखद घटना में पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बचाव प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे बचाव कार्य को गति मिली। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है, और हर कोई इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। बचाव दल हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द लापता लोगों का पता लगाया जा सके और उनके परिवारों को सांत्वना दी जा सके।\इस दुखद घटना के बाद, प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है। पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है और घायलों को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मिलकर बचाव कार्य को कुशलता से अंजाम दे रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों, सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्यों में प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है। इस दुखद घटना ने समुदाय को एकजुट कर दिया है, और हर कोई पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि वे लापता लोगों की तलाश तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सभी का पता नहीं लग जाता। इस हादसे ने एक बार फिर जल सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है और सरकार से जल परिवहन के लिए सख्त नियम और विनियमन बनाने का आह्वान किया है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। बचाव दल और स्थानीय प्रशासन का समर्पण सराहनीय है, और वे इस कठिन समय में पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस दुखद घटना की जांच अभी भी जारी है, और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। सरकार ने इस मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है





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